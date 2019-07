Nové pravidlá pre volebnú kampaň dávajú priestor na férovú súťaž, tvrdí Most-Híd

Novela upravuje finančné limity pre politické strany.

12. júl 2019 o 16:53 TASR

BRATISLAVA. Nové pravidlá pre volebnú kampaň dávajú každej politickej strane priestor na férovú súťaž. Myslí si to vládny Most-Híd.

SNS dodáva, že zmeny nie sú namierené proti nikomu. Novinky v pravidlách pre kampaň podporilo aj opozičné hnutie Sme rodina.

Spôsob prijatia zmien

Strany oceňujú, že zákon prezidentka Zuzana Čaputová podpísala. Jej rozhodnutie rešpektujú aj parlamentné OĽaNO a vznikajúca strana Za ľudí, ale nepozdáva sa im spôsob prijatia zmien.

"Novela zákona o volebnej kampani mala mnoho kritikov. Po jej prijatí v parlamente aj pani prezidentka avizovala, že dôkladne zváži všetky právne aspekty a dosahy na férovú politickú súťaž. To, že prezidentka tento zákon podpísala, je satisfakciou. Môžeme len zopakovať, že legislatívna úprava v nasledujúcich voľbách každej strane poskytuje priestor na férovú súťaž," uviedol Most-Híd.

Poslankyňa SNS Eva Antošová zas tvrdí, že zmeny v zákone o volebnej kampani nie sú namierené proti niekomu.

"Ale sú za niečo. Nikto z nás nechce, aby Slovensko riadili tak ako súkromné firmy. Politika by nemala byť o investícii," uviedla.

Sme rodina podporila zmeny preto, lebo je podľa nej "nemorálne, aby politické strany míňali neobmedzené prostriedky na kampaň, keď tu ľudia poriadne nemajú 'na chleba'". "A preto obmedziť maximálnu výšku je na mieste," doplnilo hnutie.

Novela upravuje finančné limity

"Rozhodnutie pani prezidentky rešpektujeme. Zrýchlené schválenie tohto zákona však považujeme za účelové a pripomína nám to výrazné zásahy Vladimíra Mečiara spolu so SNS do volebného zákona tesne pred voľbami v roku 1998 alebo kroky súčasnej koalície krátko pred župnými voľbami," uviedol podpredseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger.

Juraj Šeliga zdôraznil, že vznikajúca strana Za ľudí splní v predvolebnej kampani také podmienky, aké zákon uloží.

"Stále však trváme na tom, že na zmenu zákona o predvolebnej kampani nebol žiadny dôvod a už vonkoncom nie v skrátenom legislatívnom konaní behom 24 hodín. Spôsob, akým vládna koalícia prijala zákon, pripomína 'Mečiarove' praktiky," doplnil.

Prezidentka podpísala nové pravidlá pre volebnú kampaň, hoci má vážnu výhradu k spôsobu ich prijatia. Parlament ich schválil v zrýchlenom režime za menej ako 24 hodín. Novela upravuje finančné limity pre politické strany, ruší tretie strany v kampani, mení financovanie volebnej kampane a pokuty.