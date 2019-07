Mama Jara Filipa verila v synov talent aj v lepšie zajtrajšky

Emília Filipová stratila ilúzie po roku 1968.

12. júl 2019 o 18:21 Dominika Borbélyová

Emília Filipová: Svoje deti viedla k umeniu, vďaka jej dohľadu nakoniec syn Jaro doštudoval konzervatórium Odporúčali jej zvoliť pre syna iné povolanie, no ona sa nenechala odradiť

Minulý rok vyšiel básnický debut Emílie Filipovej s názvom Prelet nad životom. Emília vydala svoju prvú básnickú zbierku až vo svojich 89. rokoch, no materiál na ňu zbierala celý život.

Vždy mala blízky vzťah k literatúre, veľa čítala. Počas pracovného života pôsobila ako učiteľka, no podstatný čas venovala svojej rodine, manželovi a deťom, dnes je starou mamou dvanástich vnúčat.

Romantické detstvo na dedine

Emília Filipová sa narodila 22. marca 1929 v obci Hontianske Moravce do rodiny maloroľníka Juraja Krajča. Jedináčik Emília vyrastala na dedine, obklopená svojou

najužšou rodinou. „Tuším sme vtedy žili na inej planéte,“ hovorí.

Ako malé dievča chodievala pozorovať stavbu nového domu jej rodičov. Vtedy ešte nemohla tušiť, že neskôr v ňom ona sama bude žiť so svojím manželom a porodí v ňom dve zo svojich štyroch detí.

V obci nastúpila do ľudovej školy, kde sa v jednej triede učilo päť ročníkov naraz. Navštevovala školu rada, no zo všetkého najradšej sa ponárala do kníh. Rada snívala a vytvárala si v hlave vlastné príbehy.

Vojnové časy

Po Prvej viedenskej arbitráži v novembri 1938 zostali Hontianske Moravce súčasťou slovenského územia. Aj keď otec nebol povolaný do armády, vojnové udalosti pri príchode frontu sa rodiny dotkli. Územie Hontu bolo dlho ostreľované Červenou armádou a ťažké boje v okolí prebiehali niekoľko týždňov.

Keď bolo najhoršie, skrývali sa spolu s viacerými obyvateľmi vo veľkej pivnici Emíliinej starej mamy a zotrvávali v nej aj niekoľko dní. Keď streľba utíchla, otec vychádzal z pivnice von a znášal z domu potraviny. Emília si dokonca spomína na to, ako sa v tej pivnici jednej žene narodilo dieťa. „Keď som bola malá, vnímala som to menej hrozivo, akoby to bolo len nejaké dobrodružstvo.“

Frontové pásmo sa neskôr síce posunulo ďalej od dediny, stopy po bojoch tak skoro nezmizli. Na pozemku za domom, kde sa ukrývali, zostala ležať nevybuchnutá letecká bomba a až po desiatich rokoch po vojne ju pyrotechnici odstránili – stále funkčnú. „Keby bola vybuchla, tak dom mojej starkej by bol vo vzduchu a bolo by po nich.“

Škola i láska v Banskej Štiavnici

Posledné ročníky základnej školy ukončila Emília v Krupine a rozhodovala sa, či bude pokračovať v štúdiu. „V tom čase buď niekto študoval za učiteľa alebo za farára.“

A tak voľba padla na Učiteľskú akadémiu v Banskej Štiavnici. Pre Emíliu sa začal úplne nový život v cudzom prostredí. Spočiatku sa obávala, či ako dievča z dediny zapadne medzi mestské slečny. No netrvalo dlho a Emília sa v novej atmosfére udomácnila.

V škole sa zoznámila so svojím budúcim manželom Jaroslavom Filipom, ktorý bol jej spolužiak. Pochádzal zo Zuberca z rodiny bývalého legionára. Kamarátstvo dvoch spolužiakov sa zmenilo počas školského výletu v Tatrách.

Emílii sa počas horskej prechádzky odtrhol opätok z topánky a bez povšimnutia ostatných zaostala za kráčajúcou skupinou. Len spolužiak Jaroslav sa obrátil a vrátil sa za ňou. Opätok pohotovo zatĺkol nejakým klincom späť a Emília mohla pokračovať v chôdzi.

To na Emíliu zapôsobilo a spolužiaka si vtedy po prvýkrát všimla v inom svetle. Po spoločnom tanci na stužkovej slávnosti už bolo jasné, čo k sebe cítia a postupne sa z nich stal pár.

Prvé roky mladomanželov

Krátko po skončení školy sa vzali a začali žiť v Hontianskych Moravciach v dome Emíliiných rodičov. Obaja tu našli tiež učiteľské uplatnenie na miestnej základnej škole. Rok po svadbe sa im narodil viac než štvorkilový prvorodený syn Jarko, ktorý sa neskôr stal známym slovenským hudobníkom. Náročný pôrod musela Emília zvládnuť doma.

„V médiách často písali, že sa narodil v kuchyni, no nebola to pravda, bola to izba, kde prišiel na svet,“ dodáva Emília. Aj druhého syna Ľubka porodila doma, ďalšie dve deti Vlasťo a Táňa už prišli na svet v pôrodnici v Šahách.

Všetky štyri deti Emília viedla k láske k umeniu. S učiteľskou dôslednosťou ich pripravovala na recitačné a spevácke súťaže a všetci štyria tiež navštevovali hodiny klavíra na Ľudovej škole umenia v Šahách. Všetci si našli nejakú vlastnú cestu k umeniu.

Najmladší syn Vlastimil sa zúčastnil niekoľkých speváckych súťaží po celom Československu, pričom vždy sa umiestnil na popredných miestach. Dcéra Táňa mala blízko k písaniu poézie a syn Ľubo zase k hudbe. Istú dobu pracoval vo vydavateľstve OPUS, dôverne poznal vtedajšiu hudobnú scénu a Jaro ho v Bratislave vodil po takmer všetkých koncertoch. Jarova cesta k umeniu však bola najvýraznejšia.

„Jaro lietal kade-tade po Dežových koncertoch“

Ako spomína Emília, Jarovo detstvo bolo normálne, ale odmalička bol fascinovaný hudbou a vyrastal s uchom prilepeným na rádiu. Jeho učiteľka klavíra raz Emílii oznámila, že Jaro má veľký talent a bola by škoda ho premrhať. Odviedla si Emíliu bokom na lavičku a nabádala ju poslať Jara na štúdium konzervatória.

Zároveň jej dala odporúčanie na učiteľa, ktorý by mohol jej syna pripravovať na

“ Ja som tie deti naozaj vychovávala k tomu, že socializmus bude niečo krásne, niečo, čo dá ľuďom, čo ešte nikdy nemali „ Emília Filipová

prijímacie skúšky. Emília presvedčila svojho manžela a Jara začali pravidelne voziť do Bratislavy na doučovanie, následne ho prijali na bratislavské konzervatórium.

Jaro bol síce nadaný, ale nedisciplinovaný a k cvičeniu povinných skladieb sa nútil len ťažko. Hudobný svet 60. rokov ho lákal úplne iným spôsobom. „V Bratislave chodil za Dežom Ursínym a lietali kade-tade po Dežových koncertoch.“

To sa podpísalo na školských výsledkoch a Jaro skončil druhý ročník s veľmi zlým prospechom. Tamojší učiteľ dokonca Emílii odporúčal, aby pre syna zvolili nejaké iné povolanie. Emília sa ale nedala presvedčiť a aj napriek pochybnostiam svojho manžela si presadila svoje. Rozhodla sa pre výmenu školy, nie povolania.

Verila v jeho talent

Emília verila, že kvôli Jarovmu talentu sa oplatí obetovať aj zmenu rodinného a pracovného prostredia, na ktoré boli dovtedy zvyknutí a s celou rodinou sa presťahovali do Rajca. Emília tu získala učiteľské miesto a pokúsila sa dostať svojho prvorodeného syna na konzervatórium v Žiline.

Keď riaditeľ žilinského konzervatória uvidel Jarovo vysvedčenie, odporučil ho prijať opäť do druhého ročníka, aby si ho zopakoval. Emília sa ale nenechala odbiť. Presvedčila riaditeľa, aby Jara prijal do tretieho ročníka s podmienkou, že ak Jaro v prvých troch mesiacoch nepreukáže, že je schopný, môže ho vylúčiť.

Doma v Rajci pod dohľadom rodičov ale Jaro cvičil a začiatky zvládol s výborným prospechom. Po úspešnom absolvovaní konzervatória už viac nemusel trénovať povinné skladby. Vrátil sa do Bratislavy, kde vyštudoval filmovú a divadelnú dramaturgiu a naďalej sa venoval hudbe.

Naivná viera v lepšiu budúcnosť

Emíliin manžel bol členom Komunistickej strany a ešte počas pobytu v Moravciach pomáhal so zakladaním družstva. Emília síce členkou strany nebola, no naivne verila, že socializmus skutočne prinesie ľuďom lepšiu budúcnosť. V duchu tejto viery učila aj svojich žiakov: „Ja som tie deti naozaj vychovávala k tomu, že socializmus bude niečo krásne, niečo, čo dá ľuďom, čo ešte nikdy nemali.“

Prvé pochybnosti prišli po okupácii v auguste 1968. Emíliin manžel sa podieľal na vylepovaní proti-okupačných plagátov a bol vylúčený zo strany. Táto udalosť mala však nakoniec ešte väčšie dopady – jedno z detí manželov Filipovcov nebolo prijaté na vysokú školu.

Emília márne chodila po úradoch s prosbami: „Tam som im rozprávala, čo všeličo sme my pre socializmus urobili a oni sa ma spýtali: Bol Váš manžel v komunistickej strane? A ja hovorím: Áno. Aj teraz je v strane? Teraz nie je. A tým pádom to haslo.“

Odchod z Rajca

V Rajci napokon zotrvali 26 rokov. Mesto manželia opustili už ako dôchodcovia v roku 1985, keď zomrel Emíliin otec a ona nechcela nechať všetku starostlivosť o dom a záhradu len na maminých pleciach. Presťahovali sa teda do Dudiniec, ktoré boli k mame do Hontianskych Moraviec iba na skok.

Počas Nežnej revolúcie mala Emília radosť, že sa syn Jaro angažoval na námestiach a vystupoval na pódiách. No zároveň cítila aj sklamanie z toho, že padla ilúzia, ktorej tak veľmi verila.

Dnes sa na svoju naivnú vieru už pozerá kriticky a s odstupom rokov vníma, že to nemohlo dopadnúť inak: „To by sa boli museli vymeniť ľudia, lebo ľudia nevedia žiť tak, že každému podľa potrieb. Každý má veľké potreby a nebral by si iba toľko, koľko potrebuje.“ Deti jej vyčítajú, že prevracia kabáty. No Emília sa bráni, že nemohla vtedy učiť žiakov o niečom, čomu by ona sama neverila.

Emília však obetovala svoj život nie politike či viere v socializmus, ale predovšetkým svojmu manželovi, deťom a rodine, ktorá pre ňu ostáva tým najdôležitejším. O manžela a dve deti už prišla.

Teší ju ale, že Jarova hudba zostáva živá a aj vďaka starostlivému archívu novinových výstrižkov má pocit, že Jaro je stále kdesi nablízku. „Možno len odišiel niekde do cudziny a zapáčilo sa mu tam, tak sa nevrátil.“