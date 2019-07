Rus, ktorý hovorí o úplatkoch pre ľudí okolo Putina, chce na Slovensku požiadať o azyl

Muž strávil vo väzení takmer rok.

12. júl 2019 o 21:34 Peter Kováč

BRATISLAVA. Ruský boháč Valentin Vinogradov, ktorý prehovoril o stomiliónových úplatkoch pre vládne špičky z Kremľa, môže nájsť na Slovensku napokon útočisko. Napriek tomu, že ho úrady už takmer rok držia v leopoldovskom väzení, Slovensko ho napokon do Ruska nevydá.

Naopak, po zásahu ministra spravodlivosti Gábora Gála z Mosta-Hídu by mal Vinogradov už tento víkend tráviť na slobode.

Zrejme na Slovensku požiada aj o azyl. Ten by ho mal ochrániť pred snahou ruských politických špičiek dostať ho späť do Ruska a odsúdiť za vykonštruované obvinenia z podvodov.

„Nemá dôvod opúšťať Slovensko aj z dôvodu, že medzinárodný zatykač na neho je stále platný, teda by mu teoreticky mohlo hroziť zatknutie v inom štáte,“ hovorí advokát Vinogradova Daniel Lipšic.

Sám si však nevie predstaviť, že by iný štát Európskej únie povolil vydanie muža do Ruska po tom, ako tak Slovensko odmietlo urobiť.

Pochybnosti o Rusku

Odmietnutie oznámil Gál v piatok po vyše štvormesačnom rozhodovaní. Krajský súd v Trnave a v marci tohto roka aj Najvyšší súd totiž vydanie povolili. Konečné rozhodnutie je však na ministrovi spravodlivosti.

Gál svoje rozhodnutie oprel o pochybnosti, či by vplyvného podnikateľa čakal v Rusku spravodlivý proces.

„Dôvodom pre nevydanie sú dôvodné obavy, že trestné konanie v dožadujúcom štáte nezodpovedalo alebo by nezodpovedalo zásadám Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,“ vysvetlila rozhodnutie Gálova hovorkyňa Zuzana Drobová.

Dodala, že minister mal tiež obavu, že Vinogradov by bol v Rusku prenasledovaný pre politické názory, alebo by to zhoršilo jeho postavenie pri vyšetrovaní.

Na podvodoch, z ktorých Rusko obviňuje Vinogradova, pritom od začiatku leží tieň podozrení, že ide o vykonštruovanú kauzu, ktorá je reakciou na jeho svedectvá o praktikách ruskej politickej špičky. Obvinený je totiž zo zvláštneho podvodu z roku 2012, pri ktorom nikomu nevznikla škoda.

Na základe toho bol naňho vydaný medzinárodný zatykač a NAKA ho zadržala koncom júla minulého roku na konských pretekoch v Šamoríne, kde bol Vinogradov s celou rodinou. Odvtedy sa na súdoch snažil dostať z väzenia.

Znepriatelil si Kremeľ