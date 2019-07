Slovensko čaká koncom budúceho týždňa opäť výrazné oteplenie

Na juhu Slovenska by mohli teploty vystúpiť k 33 stupňom Celzia.

14. júl 2019 o 19:42 TASR

BRATISLAVA. Po miernom ochladení sa Slovensko opäť dočká výraznejšieho oteplenia. Koncom budúceho týždňa by sa totiž teploty mali znova dostať k 30 stupňom Celzia.

Na juhu Slovenska by mohli teploty vystúpiť k 33 stupňom Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Spočiatku bude do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše a bude k nám prúdiť vzduch od severozápadu až severu. V druhej polovici budúceho týždňa sa nad strednou Európou bude nachádzať nevýrazná oblasť vyššieho tlaku a najmä cez víkend k nám začne od juhozápadu prúdiť teplý vzduch," píše SHMÚ.

Meteorológovia predpokladajú, že v pondelok (15. 7.) by sa najvyššia denná teplota mala pohybovať v rozpätí od 20 do 27 stupňov Celzia. V utorok a stredu (16. - 17. 7.) by malo byť popoludní približne o jeden stupeň teplejšie. Vo štvrtok a v piatok (18. - 19. 7.) by mala maximálna denná teplota dosahovať 23 až 29 stupňov Celzia.

Ešte teplejšie by malo byť cez víkend (20. - 21. 7.) "Počas budúceho víkendu dosiahne najvyššia denná teplota 25 až 31, v nedeľu na juhu až do 33 stupňov Celzia," poznamenáva SHMÚ.