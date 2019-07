Dobré ráno: Polícia klamala a podvádzala, rozhodol súd

V prípade Filipa Rybaniča konala polícia čudne.

15. júl 2019 o 23:31 Adam Valček, Tomáš Prokopčák

Nie je whistleblower. Nie je informátor, zásadným spôsobom narušil dôveru medzi bankou a klientmi. Ale tiež urobil čosi užitočné.

A, a to je najzaujímavejšie, pri Filipovi Rybaničovi postupovala polícia nepoctivo, podvodne, nerešpektovala jeho práva a klamala. Vyplýva to z rozsudku bratislavského Krajského súdu v prípade Filipa Rybaniča a jeho porušenia bankového tajomstva.

Viac ako 40-stranový rozsudok súd zverejnil a Adam Valček si ho za nás prečítal. Dnes nám v Dobrom ráne vysvetlí, čo sudcovia píšu.

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila po Česku a Maďarsku aj Poľsko. Odkázala, že naše vzťahy s Ruskom sa nezlepšujú, a preto je naša jednota NATO taká dôležitá. Na dobre fungovanie vzájomný rešpekt a úctu k pravidlám. "A žiaľ, na strane Ruska ju nevidím," povedala Čaputová.

NAKA sa aj naďalej zaoberá kauzou prvého svätého prijímania v Trnave. Údajne tam mohlo dôjsť k diskriminácii rómskeho dievčatka, vo veci prebieha trestné stíhanie. Niektorí rodičia odmietali, aby dievča sedelo s ostatnými deťmi: bránia sa ale, že dôvodom nemal byť jej pôvod, ale že sa jej rodina nepodieľala na príprave sviatosti.

Futbalových chuligánov, ktorí v Bratislave zdemolovali centrum mesta, poslal sudca do väzenia. Siedmi útočníci pôjdu na pol roka do väzenia a na tri roky majú zákaz vstupu na územie Slovenska: trest by mal byť podľa bratislavského Okresného súdu výstrahou pre ostatných. Štyria sú z Holandska, traja z Poľska.

Rusko dodalo Turecku ďalšiu časť protilietadlového systému S-400. Turci uprednostnili ruský systém pred americkým, Turecko je pritom členom NATO. Dodávka zbraní je zdrojom napätia medzi Tureckom a USA, Američania dokonca pohrozili sankciami či zastavením spolupráce pri moderných lietadlách F-35.

India odložila plánovaný štart kozmickej misie smerujúcej na Mesiac. Misia sa má symbolicky odohrať počas 50. výročia pristátia Apollo 11, India však priznala technické problémy. Misia Čandraján 2 by mala mäkko pristáť na južnom póle našej prirodzenej družice.

Odporúčanie

Keď už teda plánujeme ten mimoriadny vesmírny týždeň, aj dnešné moje odporúčanie bude z kozmu. Magazín Slate si položil otázku, ako by sa ľudia hýbali na Marse. Presnejšie, ako by asi vyzerala naša rozcvička a športový workout, keby sme si chceli zacvičiť na červenej planéte. Text Ako by asi cvičenie vyzeralo na Marse je zaujímavé čítanie, odporúčam.

