Ako Rusko dodalo Blahovi s Harabinom muníciu do kampane

ESET žaluje Ľuboša Blahu a Štefana Harabina.

16. júl 2019 o 20:49 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Vo februári 2018 sa v slovenských médiách objavila správa, že ruské ministerstvo zahraničných vecí obviňuje softvérovú spoločnosť ESET zo spolupráce so CIA pri tvorbe protiruskej kampane.

Spoločnosť ESET to okamžite poprela. S informáciou, ktorá by mala zaujímať prinajmenšom Slovenskú informačnú službu, sa potom nič nedialo.

Až kým neprišla kampaň pred prezidentskými voľbami. Odvtedy s ňou narábali najmä poslanec Smeru Ľuboš Blaha a neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin.

V súčasnosti ESET oboch žaluje za šírenie nepravdivých výrokov. Nežiada od nich peniaze, ale stiahnutie ich nepravdivých výrokov o ESET-e a ospravedlnenie.

Predžalobnú výzvu adresoval ESET aj predsedovi parlamentu a SNS Andrejovi Dankovi, ale naňho žalobu napokon nepodal.

Žaloby ESET vysvetľuje tým, že ako antivírusová spoločnosť musí mať dôveru zákazníkov.

„Preto sa proti účelovým a nepravdivým výrokom bránime a aj v budúcnosti sa budeme brániť dostupnými právnymi prostriedkami,“ povedal pre SME Peter Blažečka, PR manažér spoločnosti.

Blaha aj Harabin sa ospravedlniť odmietajú a sú pripravení sa súdiť.

Celý tento konflikt sa odohráva v situácii, keď Rusko čelí obvineniam z toho, že vedie proti mnohým krajinám hybridnú vojnu. Vo svojej správe za rok 2018 to spomína aj Slovenská informačná služba.

Naposledy jednu z podôb ruskej hybridnej vojny detailne opísala správa zvláštneho vyšetrovateľa FBI Roberta Muellera, ktorý skúmal ruské zasahovanie do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Ako spojili ESET a CIA

Spájanie ESET-u a politiky sa na slovenskej dezinformačnej scéne začalo v súvislosti so vstupom spolumajiteľov tejto firmy do spoločnosti, ktorá vydáva Denník N. Akcionári ESET-u pritom podľa zmlúv z roku 2015 nemôžu zasahovať do práce redakcie.