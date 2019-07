Prokurátor Kováčik vynášal informácie Bödörovi, vypovedal Tóth

Kováčik hovorí o diskreditačnej kampani.

17. júl 2019 o 7:07 Martin Vonšák

BRATISLAVA. Bývalý novinár a expríslušník SIS Peter Tóth vypovedal o kontaktoch prokurátora Dušana Kováčika a oligarchu Norberta Bödöra.

Podľa portálu Aktuality.sk sa výpoveď týkala prípadu tzv. motákov, ktoré mal Marian Kočner posielať vplyvným ľuďom, aby mu pomohli na slobodu. Ten, kto ich mal vynášať, bol práve Peter Tóth. Marian Kočner je vo vyšetrovacej väzbe.

Tóth vo výpovedi podľa portálu hovorí, že v lete 2018 sa stretol s Bödörom. Na stretnutí mal Tóth od Bödöra zistiť, čo môže pre Kočnera urobiť špeciálny prokurátor Kováčik.

Súvisiaci článok Norbert Bödör o kontaktoch v polícii: Nežijem na Mesiaci Čítajte

"Bödör mi povedal, že riaditeľ Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušan Kováčik síce mal na kontrole spis v trestnej veci zmeniek TV Markíza od prokurátora Jána Šantu a rád by prikázal, aby netrval na väzobnom stíhaní Mariana Kočnera, ale nemôže si to dovoliť, pretože Ján Šanta by okamžite zvolal tlačovú besedu a kontaktoval médiá,“ citujú Aktuality z Tóthovej výpovede. Prokurátor Ján Šanta dozoruje aj prípad zmeniek.

Tóth podľa Aktaulít spomenul aj prípad trestného oznámenia exsiskára Pavla Forischa na organizátorov protestov Za slušné Slovensko. V nej opisuje, ako nahrávku, ktorú Forisch poskytol prokurátorovi, dostal Bödör od Kováčika do 24 hodín od výpovede.

Samotný Kováčik sa v reakcii pre Aktuality bránil. „Vždy som postupoval v súlade so zákonom, žiadnej nepovolanej osobe som neposkytol žiadne údaje z trestných vecí," uviedol a dodal, že podľa neho je terčom diskreditačnej kampane a snáh o jeho predčasný odchod z funkcie.

Bödör o vzťahu so špeciálnym prokurátorom mlčí a k Tóthovej výpovedi sa pre Aktuality nechcel vyjadriť.