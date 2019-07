SaS chce dohodu maďarských strán, prípadne im ponúka miesta na kandidátke

Maďarská menšina by podľa SaS mala mať zastúpenie v NRSR.

17. júl 2019 o 8:42 TASR

BRATISLAVA. Opozičná SaS by privítala, ak by sa maďarské strany dohodli a išli by do budúcoročných parlamentných volieb na jednej kandidačnej listine. V prípade, ak sa nedohodnú, ponúka miesta na svojej kandidátke "nespochybniteľným osobnostiam z menšinového maďarského prostredia".

"Ak má po budúcoročných voľbách vzniknúť vláda, ktorá prekoná reformnú impotenciu Smeru-SD a SNS a odstráni z politického života nahromadené anomálie, tak jednou z podmienok sú spojené maďarské menšinové sily, ktoré sa k takejto vláde pridajú," uviedli predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

Maďarská menšina tvorí podľa SaS na Slovensku významnú časť populácie a mala byť mať zastúpenie v Národnej rade SR. "S výnimkou súčasnej vlády maďarské menšinové strany doteraz vždy stáli na strane demokracie a ekonomických reforiem," napísala strana vo svojom stanovisku.

SaS si vie predstaviť, že by sa na jej kandidátke objavili osobnosti z maďarského prostredia v prípade, ak by sa maďarským stranám nepodarilo nájsť dohodu, napríklad pre neochotu niektorých z nich vylúčiť povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS.

Maďarské strany aktuálne rokujú o možnostiach spolupráce. Vládny Most-Híd ponúkol stranám, s ktorými sa vie dohodnúť, miesta na svojej kandidačnej listine. Dohody zatiaľ nie sú uzavreté. Okrem Mosta-Híd sú na Slovensku ďalšie tri maďarské strany, všetky mimoparlamentné - SMK, Maďarské fórum a MKDA-MKDSZ.