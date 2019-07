Liberálne strany by mali ísť podľa Mosta do volieb na jednej kandidátke

V prípade, že sa politikom liberálneho prúdu nepodarí nájsť dohodu, Most si vie predstaviť aj iné riešenie.

17. júl 2019 o 14:11 SITA

BRATISLAVA. Strana Most-Híd by privítala, keby liberálne strany išli do najbližších volieb na jednej kandidátke.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár.

Liberálna menšina tvorí podľa predstaviteľov Mosta-Híd na Slovensku významnú časť populácie a mala by mať dôstojné zastúpenie v Národnej rade a budúcej vláde, keďže liberálne strany doteraz vždy stáli na strane demokracie a ekonomických reforiem.

„Ak má po budúcoročných voľbách vzniknúť vláda, ktorá prekoná dlhoročnú roztrieštenosť pravicovej opozície a odstráni z politického života nahromadené anomálie a rastúci extrémizmus, tak jednou z podmienok sú spojené liberálne sily, ktoré sa k takejto vláde pridajú,“ uviedol v stanovisku podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz.

Iné riešenie

V prípade, že sa politikom liberálneho prúdu nepodarí nájsť dohodu, strana Most-Híd si vie predstaviť aj iné riešenie.

„Také, že sa na našej kandidátke objaví niekoľko nespochybniteľných osobností z liberálneho prostredia, ktorým leží na srdci osud regiónov, menšín, práva a slobody a sú nám svojím životným príbehom a hodnotami blízke,“ uzavrel Ravasz.



Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dnes agentúru SITA informovala, že by privítala, keby maďarské strany našli vyhovujúci model a išli do najbližších volieb na jednej kandidátke, keďže maďarská menšina tvorí na Slovensku významnú časť populácie a mala by mať zastúpenie v Národnej rade.

Spájanie síl

S výnimkou súčasnej vlády stáli podľa SaS maďarské menšinové strany doteraz vždy na strane demokracie a ekonomických reforiem.

„Ak má po budúcoročných voľbách vzniknúť vláda, ktorá prekoná reformnú impotenciu Smeru-SD a SNS a odstráni z politického života nahromadené anomálie, tak jednou z podmienok sú spojené maďarské menšinové sily, ktoré sa k takejto vláde pridajú,“ uviedli v tlačovej správe predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

V prípade, že sa politikom na južnom Slovensku nepodarí nájsť dohodu, napríklad pre neochotu niektorých z nich vylúčiť povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS, strana SaS si vie predstaviť aj iné riešenie.

„Také, že sa na našej kandidátke objaví niekoľko nespochybniteľných osobností z menšinového maďarského prostredia, ktoré sú nám svojím životným príbehom a hodnotami blízke,“ uzavreli liberáli.