Dobré ráno: Prokurátor Kováčik má problém, Tóthovi sa ale nedá veriť

Nové informácie z vyšetrovania vraždy.

17. júl 2019 o 23:17 Matúš Burčík, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/652640585&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Zo spisu o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej poznáme nové detaily.

Bývalý Siskár a exnovinár Peter Tóth vypovedal na polícii a postupne rozdáva rany na všetky strany. Najnovšie Aktuality prišli s informáciou, že Tóth obvinil špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, že zo spisu vynášal pre Bödörovcov.

Dá sa veriť Petrovi Tóthovi? Nie je teraz jeho stratégia obviňovať všetkých naokolo, pretože samému mu hrozí väzenie?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s Matúšom Burčíkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Pod rozostavaným bratislavským obchvatom našli azbest. V troch vzorkách našlo ministerstvo dopravy zakopaný nepovolený materiál. Staviteľ bude musieť odstrániť nebezpečný a zakázaný azbest na vlastné náklady. Musí tak urobiť do piatich dní. Diaľničný obchvat hlavného mesta stavia konzorcium španielskej firmy Cintra.

V sobotu sa v Bratislave koná Dúhový pride aj pochod Hrdí na rodinu. LGBTI komunitu podporí primátor Vallo aj ombudsmanka Patakyová, pochod za rodinu zas predseda SNS Andrej Danko. Andrej Kiska, prezidentka Čaputová ani premiér Pellegrini neprídu na žiadny z týchto pochodov.

Exposlankyňa Smeru Ľubica Rošková dala svoju agrofirmu do konkurzu. Po prevalení kauzy, že poberala dotácie na pozemky na asfaltovú plochu letiska, parkovisko, radovú zástavbu či oplotenú plochu priemyselného areálu, od nej žiada platobná agentúra vrátiť 202-tisíc eur. Pohľadávky vymáha cez exekútora.

Dobrovoľnú vojenskú prípravu má zatraktívniť náhrada výdavkov na návštevu rodiny. Ministerstvo obrany to navrhuje v novele o ozbrojených silách. Preplatiť by mali výdavky na cestu raz za štyri týždne. Ministerstvo chce preplácať lístok druhej triedy vlakom alebo autobusom.

Odporúčanie

Presne tri mesiace od požiaru prináša The New York Times dych vyrážajúcu vizualizáciu Notre Dame –presnú cestu požiarnikov, aj informáciu, že Notre Dame dnes stojí len preto, že požiarnici sa rozhodli riskovať všetko a zachránili pamiatku aj keď riskovali vlastnú bezpečnosť. To je môj dnešný tip na zaujímavé čítanie.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.