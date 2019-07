Prepustený Vinogradov pre SME: Úplatky som nosil náčelníkovi polície

Takmer po roku prepustili minulý víkend ruského podnikateľa Valentina Vinogradova z väzby.

Na Slovensku ho zadržali na základe medzinárodného zatykaču z Ruska, kde čelí obvineniu z podvodu pri obchode s realitami.

Valentin Vinogradov Je ruský podnikateľ, na ktorého bol vydaný medzinárodný zatykač pre trestný čin podvodu. Pred rokom ho zadržali na Slovensku. V rokoch 2001 až 2015 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Midland Development, ktorú vlastnia Alex Šnajder (spomínajú ho Panama Papers) a ruský oligarcha Eduard Šyfrin. Práve oni na neho podali trestné oznámenie, ktoré súvisí s predajom nehnuteľnosti v roku 2007. Vinogradov však vypovedal v inom procese, že Šyfrin pri predaji podielov Midlandu v štvrtej najväčšej ukrajinskej oceliarni na Záporoží poskytol úplatky ruskej vláde vo výške asi sto miliónov dolárov.

Vinogradov však vypovedal v inom procese o úplatkoch, ktoré dával ruský oligarcha Eduard Šyfrin vysokým vládnym predstaviteľom.

Vinogradov v rozhovore pre SME hovorí, komu osobne peniaze na príkaz Šyfrina doručoval, ako fungovalo podplácanie na najvyšších miestach a čo by ho čakalo v prípade, ak by Slovensko nezamietlo žiadosť Ruska na jeho vydanie.



Z väzby vás prepustili len minulý víkend. Kde sa zdržujete v týchto dňoch?

Do konca týždňa som ubytovaný v jednom bratislavskom hoteli a potom sa sťahujem do bytu. Na Slovensku plánujem zostať asi do budúceho roku.

Musím si tu zlegalizovať pobyt a chcem, aby za mnou prišli aj deti. Budú chodiť pravdepodobne do britskej školy.

Už ste požiadali o azyl?

Práve teraz som to konzultoval s právnikom, chcem to urobiť. Som v nezávideniahodnej situácii a nemám na výber.

Na londýnskom Medzinárodnom arbitrážnom súde ste vypovedali, že ste v mene ruského oligarchu Eduarda Šyfrina doručovali úplatky predstaviteľom ruskej vlády. Komu presne ste ich nosili?