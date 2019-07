Diplomati by mali podľa Danka podporiť aj pochod za rodinu

Tridsaťšesť veľvyslanectiev podporilo pride.

18. júl 2019 o 18:21 SITA

BRATISLAVA. Veľvyslanci by mali tak, ako pochod za práva LGBTI, podporiť aj pochod Hrdí na rodinu. Myslí si to predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

„Prosím vás, aby ste uznali, že Slovensko je vyspelý a demokratický štát. Že máme svoj postoj k týmto otázkam, že nikoho neurážame, každého akceptujeme a rešpektujeme. Verím však, že tak, ako ste podporili pochod za práva LGBTI, rovnako a spravodlivo a rovnocenne podporíte tých, ktorí sa zúčastnia na pochode Hrdí na rodinu. Pretože ten vychádza z toho, čo definuje Ústava SR,“ povedal Danko.

Agentúru SITA informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

„Slovensko je súčasťou EÚ. Máme však iný postoj k tomu, čo niektoré európske, či svetové veľmoci považujú za samozrejmé,“ uviedol šéf národniarov s tým, že síce má pochopenie pre ľudí s inou sexuálnou orientáciou, ale je pre neho neprijateľné povýšiť zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia na úroveň manželstva.

„Nikoho neurážame, nikoho nediskriminujeme, máme však jasný postoj. Ústava SR jasne hovorí, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Na príklade Rakúska si Slovensko uvedomuje, že ak by sme povýšili spolužitie dvoch osôb rovnakého pohlavia na úroveň manželstva, že by sme boli následne konfrontovaní aj s problematikou adopcie detí týmito pármi. My nechceme experimentovať na maloletých deťoch," uzavrel Danko.



Tridsaťšesť veľvyslanectiev dnes oznámilo, že sa pripájajú k oslavám Pride a zdôraznili svoj záväzok chrániť a obhajovať ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu.

V spoločnom vyhlásení konštatujú, že k podujatiu sa pripoja ako medzinárodní priatelia a partneri Slovenskej republiky.



V sobotu 20. júla bude ôsmy ročník pochodu Hrdí na rodinu. Začne sa o 14:30 na bratislavskom Rudnayovom námestí pri Katedrále sv. Martina. O polhodinu neskôr odštartuje na Hviezdoslavovom námestí deviaty ročník festivalu Dúhový Pride Bratislava.