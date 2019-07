SaS trvá na tom, že dohoda opozície musí vylúčiť Smer, SNS a ĽSNS

SaS uznáva, že opozičné strany by mali voči sebe postupovať počas volebného boja korektne.

BRATISLAVA. Dohoda opozičných strán musí obsahovať stop Smeru, Slovenskej národnej strane (SNS) a Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS).

Konštatuje strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Opozičná dohoda

Strana očakáva, že ak príde Progresívne Slovensko/Spolu s ponukou na dohodu, tak v nej už bude zakomponovaný aj jej dlhodobo odmietavý postoj voči vláde Smeru.

„V záujme zvýšenia dôvery voličov budeme preto trvať na tom, aby súčasťou dohody bolo aj vyhlásenie, že strany PS/Spolu a SaS po voľbách nevstúpia do vládnej koalície so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS alebo do vlády, ktorá bude od hlasov poslancov týchto strán závisieť. Jedine v takomto prípade bude mať dohoda opozičných strán zmysel v naplnení nádejí na zmenu smerovania našej krajiny,“ podotklo SaS.

Agentúru SITA o tom informoval vedúci hovorca SaS Róbert Buček.



„Korektná politická súťaž totiž vyšle voličom signál o spoľahlivosti a vyspelosti týchto strán spolupracovať aj po voľbách v prípadnej demokratickej vláde,“ povedali predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.



V stanovisku SaS ďalej uvádza, že ak chcú dnešné opozičné strany zostaviť po parlamentných voľbách vládu, musia na to získať dostatok hlasov voličov.

"Akékoľvek dohody či deklarácie, ktoré pred voľbami podpíšu, musia byť podriadené tomuto cieľu, ktorým je maximalizácia volebného výsledku. Bez dobrého volebného výsledku všetky nádeje na zmenu pomerov v štáte vyjdú navnivoč," podotkla strana.

Progresívci kritizujú SaS

Pre koalíciu Progresívne Slovensko/Spolu je podľa Zuzany Vargovej prvoradá spolupráca a výmena starého štýlu politiky.

„Preto nás mrzí, že tak vyjadrenia pána Sulíka o digitálnych oligarchoch a militantoch, ako aj vyjadrenia pána Matoviča o sprisahaní Penty ich skôr zaraďujú do generácie starých politikov," píše koalícia v stanovisku.

Koalícia je prekvapená z toho, že SaS v jeden deň ponúka neútočenie aj rozhovor s Richardom Sulíkom, kde na ňu opäť útočí.

"Napriek tomu ich, narozdiel od Smeru, SNS a ĽSNS, považujeme za potenciálnych koaličných partnerov," píše koalícia vo svojom stanovisku.