Komik Fero Joke: Aj ľuďom na Hornej Orave som ukázal, že som normálny človek

Nie je dobré, ak sa gejovia segregujú, hovorí komik.

Komik František Košarišťan známy aj ako Fero Joke hovorí, ako jeho homosexualitu prijali rodičia, ako k nej a jej prezentácii pristupuje on sám, aj o nenávisti, ktorú zažil v online priestore.

Patríte k verejne známym tváram, ktoré nemajú problém hovoriť o svojej homosexuálnej orientácii. Vždy ste to mali v hlave takto vyrovnané?

Fero Joke Vlastným menom František Košarišťan je komik. Na sociálnej sieti paroduje rôzne postavy a situácie.

Svoju reláciu má aj na webe televízie Markíza.

Má vyštudovanú špeciálnu pedagogiku. Pracoval v špeciálnej materskej škole, kde sa staral o mentálne postihnuté deti.

Niektorým z nich doteraz pomáha vo svojom voľnom čase.

Nie, ale nemal som problém priznať to verejne dosť skoro, čo ma odbremenilo od nejakých väčších starostí, ktoré by časom mohli prísť.

Vyšiel som s tým von už na základnej škole, kde som mal v triede veľmi dobrý kolektív. Na strednej škole to už bola hotová vec.

Žiadne posmešky od spolužiakov, žiadne negatívne reakcie?

Chodil som sa športovú základnú školu a hokejisti s tým mali problém. Na chodbách v škole na mňa pokrikovali, že som buzerant, ale nikdy to nebolo o fyzickom násilí. Často sa ma však zastali práve spolužiaci z mojej triedy. To mi dodalo do života smelosť, teda nebáť sa o svojej homosexuálnej orientácii hovoriť.

Akceptáciu u spolužiakov na základnej škole si vysvetľujete len tým, že ste mali na nich šťastie alebo k tomu prispelo aj vaše vystupovanie? Vo viacerých rozhovoroch ste spomínali, že ste boli triedny zabávač.

Práve ste mi vložili odpoveď do úst. Bolo to 50 ku 50, aj dobrým kolektívom aj mojím vystupovaním.

Pochádzate pritom z Oravy, ktorá je známa ako región s konzervatívnejšie nastavenými ľuďmi, a preto by sa dalo očakávať, že nejaké problémy prídu.