Špeciálny podcast: Toto je najväčšia cesta v dejinách ľudstva

Spojenie troch epizód mimoriadneho podcastu.

20. júl 2019 o 17:02 Tomáš Prokopčák, Matej Ohrablo, Nikola Bajánová, Renáta Zelná, Ondrej Podstupka

Podcast je spojením troch epizód našej mimoriadnej podcastovej minisérie k letu misie Apollo 11.

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/653930381&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Je to najväčšie dobrodružstvo, do akého sa človek kedy pustil. Cesta väčšia, ako objaviteľské plavby v 15. storočí, putovanie dlhšie, ako odchod našich prapredkov z Afriky, let nebezpečný aj vzrušujúci, bláznivý, odvážny, zvedavý... a v neposlednom rade propagandistický.

Pred päťdesiatimi rokmi sa prví ľudia dotkli Mesiaca, keď 21. júla v roku 1969 na našej prirodzenej družici pristála vesmírna misia Apollo 11 a keď z pristávacieho modulu vystúpili najskôr Neil Armstrong a po ňom aj Buzz Aldrin.

Toto je naša podcastová mimoriadna miniséria, ktorá má tento úžasný počin generácie našich rodičov a prarodičov pripomínať. Ktorá mu vzdáva hold. A ktorá ho obdivuje.

Texty napísali Ondrej Podstupka, Renáta Zelná a Tomáš Prokopčák, ktorý týmto úžasným vesmírnym dobrodružstvom sprevádza. Na produkcii sa podieľali Matej Ohrablo a Nikola Bajánová.

