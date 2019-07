Matka Tereza vedľa diktátora či škrečok. Čo ukrývajú galérie v Bratislave?

Zabudnite na nudu v galérii a vypočujte si anglický podcast.

20. júl 2019 o 7:00 Peter Dlhopolec

Danubiana gallery(Zdroj: The Slovak Spectator)

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/652975934&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Bratislava je mesto umelcov. Nachádza sa v nej viac ako 30 galérií, z ktorých si môže každý vybrať tú svoju.

Galérie však už dávno nie sú len o maľbách. Tie bratislavské ponúkajú oveľa viac.

Kým Slovenská národná galéria ukrýva škrečka posadnutého umením a knižnicu, v Slovenskom centre dizajnu si užijete nostalgiu na Československo.

Bratislava ukrýva aj galériu pre deti, v ktorej sa zabavia a hravou formou navyše objavia nové poznatky. Fanúšikovia tradičnej kultúry sa zase môžu vybrať do Ústredia ľudovej umeleckej výroby na Obchodnej ulici.

A v ktorej z bratislavských galérií sa stretávajú Michael Jackson, Mahátma Gándhí, Matka Tereza s diktátorom? Dozviete sa v anglickom podcaste Spectatular Slovakia.

Odoberajte podcast zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.