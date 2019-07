Dobré ráno: Vystriedala maďarskú kartu na Slovensku LGBTI karta?

Dúhový pride sa konal v sobotu 20. júla.

22. júl 2019 o 0:02 Zuzana Kepplová, Zuzana Kovačič Hanzelová

Cez víkend Bratislavou pochodovali ľudia za rodinu, aj za práva LGBTI komunity.

Práva homosexuálnych párov sú témou vždy podľa politických kampaní. Témou to bolo počas prezidentských volieb, a dosť možno budú rezovať aj počas parlamentných volieb.

Je LGBTI karta novou maďarskou kartou politikov? A je Slovensko tolerantné, alebo netolerantné? Zuzane Kovačič Hanzelovej odpovedá komentátorka denníka SME Zuzana Kepplová.

Krátky prehľad správ

Okresný súd Bratislava I zamietol žalobu finančnej skupiny Penta na štát pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Ide o dlhé roky sa ťahajúci spor Penty so štátom, preto že prvá vláda Roberta Fica zakázala súkromným zdravotným poisťovniam zisk. Za zákaz zisku chcela Penta 82 miliónov eur plus úroky z omeškania vo výške 140 miliónov.

Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko vyčíta prezidentke Zuzane Čaputovej kritiku Číny aj bieloruského prezidenta Lukašenka. Čaputová by podľa Danka nemala zasahovať do vnútorných problémov štátov. Niektoré vyjadrenia ústavných činiteľov môžu poškodiť bilaterálne vzťahy, na ktorých pracuje množstvo ľudí, povedal Andrej Danko. Prezidentke podľa jej hovorcu Martina Strižinca veľmi záleží na dobrých vzťahoch nielen so susednými štátmi, pripomína však, že táto spolupráca nikdy nemôže ísť na úkor našich hodnôt.



Holandský Najvyšší súd potvrdil čiastočnú zodpovednosť Holandska za smrť približne 350 bosnianskych Moslimov, prevažne mužov a chlapcov, ktorých zavraždili bosnianskosrbské sily počas masakry v okolí Srebrenice v roku 1995. Podľa predsedajúceho sudcu, holandskí príslušníci mierových jednotiek OSN nesú zodpovednosť za smrť ľudí, pretože nechali odísť moslimských utečencov z holandského vojenského komplexu, hoci vedeli, že im hrozí vážne nebezpečenstvo a smrť.



Výbor pre Svetové dedičstvo UNESCO opäť vyzval Slovensko, aby zabezpečilo primeranú ochranu Karpatských bukových pralesov a aby vytýčilo presné hranice, v ktorých sa bude najprísnejšia ochrana dodržiavať. V opačnom prípade hrozí, že lokalitu by mohli pre nedostatočnú ochranu vyňať zo Zoznamu svetového dedičstva. Slovensko ešte minulý rok sľúbilo, že prijme adekvátne opatrenia a hranice vymedzí do februára 2020.

Podľa údajov Európskej komisie zločinci ukradli za minulý rok takmer jeden a pol miliardy eur podvodmi cez bezhotovostné platby. Medzi najčastejšie spôsoby patrí odčítanie údajov z karty pri platení bezkontaktne, zadávanie údajov z karty pri online nákupoch a tzv. phishing, teda vymáhanie údajov podvodnými správami. Občanie krajín EÚ dostanú každý rok približne 36 miliárd podvodných správ.

Odporúčanie

Pustili by ste na slobodu muža, ktorý zabil vašu sestru? Strávil polovicu svojho života vo väzení a za tie roky mal ukážkové správanie. Doštudoval, učí sa po španielsky, aj hrať na gitaru. Dilema, ktorú riešia momentálne v Spojených štátoch a otázka, ktorú si možno musieť položiť viacero Američanov. Je totiž šanca, že justičný systém v USA sa zmení. Prečítajte si reportáž The New York Times. To je môj zaujímavý tip na dnes. Želáme vám úspešný týždeň.

