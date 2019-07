Minsiterstvo školstva považuje kritiku Gröhlinga za pokus o dehonestáciu

Tímlíder strany SaS pre školstvo uviedol, že nefungujú základné veci v rámci školstva.

22. júl 2019 o 15:43 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva považuje kritiku opozičného poslanca NR SR za SaS Branislava Gröhlinga za ďalší pokus o dehonestáciu práce ministerstva školstva pod vedením nominantky SNS Martiny Lubyovej.

Vyplýva to z odpovede rezortu školstva, ktorú poskytol odbor komunikácie a protokolu ministerstva.

Spor o trh s učebnicami

Ministerstvo považuje tvrdenia poslanca za zavádzajúce. Kým poslanec hovorí o potrebe otvorenia trhu s učebnicami, ministerstvo sa podľa svojho vyjadrenia už rozhodlo otvoriť trh s učebnicami a po prvouke pristúpilo k možnosti výberu aj v prípade učebnice matematiky a geografie.

"V oboch súťažiach ministerstvo plánuje uzavrieť rámcové dohody s viacerými dodávateľmi s cieľom ponúknuť učiteľom a školám výber z čo najväčšieho počtu učebníc. Učitelia si tak budú môcť vybrať takú učebnicu, ktorá bude najviac zodpovedať ich vyučovacím metódam a potrebám danej školy," argumentuje rezort školstva.

Chýbajú špeciálni pedagógovia

Gröhling poukázal aj na nedostatok asistentov učiteľov.

"Rezortu školstva sa pri napĺňaní opatrenia z programového vyhlásenia vlády ‘podporiť opatrenia vrátane optimalizácie štruktúry zamestnancov s cieľom umožniť zvýšenie počtu odborných zamestnancov v školách, najmä asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov’ podarilo zrealizovať projekt s podporou Európskych štrukturálnych a investičných fondov na základe dopytovo-orientovanej výzvy ‘V základnej škole úspešnejší’, so zameraním na vytváranie inkluzívnych tímov, pozostávajúcich zo školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, pedagogického asistenta.

V tejto súvislosti by sme radi uviedli, že ministerstvo financií vyhovelo požiadavke rezortu školstva a schválilo na tento rok 2019 finančné prostriedky na dofinancovanie vo výške 1 408 082 eur," priblížilo ministerstvo.

Ministerstvo dodalo, že dôvodom dofinancovania je zvýšenie dotácie na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Finančné prostriedky už boli poukázané na Ministerstvo vnútra SR, ktoré je vecne zodpovedné za financovanie asistentov učiteľov. Finančné prostriedky budú poskytnuté školám v najbližšom čase z kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Zároveň pripravujú nadväzujúci národný projekt ‘Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie’ s ambíciou zásadných inovácií existujúcich prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu a výchove.

Podľa ministerstva vzhľadom na existujúce viaczdrojové financovanie škôl, finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škole poskytnúť aj jej zriaďovateľ, ďalej škola ich môže čerpať z vlastného rozpočtu na základe zvýšených koeficientov na žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo má aj možnosť získať finančné prostriedky na asistenta učiteľa z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Vyššie platy začínajúcich učiteľov

Ministerstvo zároveň tvrdí, že jedným z najdôležitejších krokov smerujúcich k podpore a zvýšeniu atraktivity učiteľského povolania pre absolventov pedagogických fakúlt je nedávno schválený zákon, ktorým sa podarilo výrazným spôsobom zvýšiť platy začínajúcich učiteľov.

"Zastávame názor, že výrazné navýšenie platov učiteľov spolu s výrazným navýšením platov v celom rezorte školstva až o 38 percent medzi septembrom 2016 a prvým januárom 2020 je naozaj motiváciou, ktorá pomôže zlepšiť životný štandard našich učiteľov a zároveň podporí aj príchod mladých absolventov, ktorých nám každoročne vychovávajú fakulty v dostatočnom objeme," dodáva ministerstvo školstva.



Ministerstvo školstva mení školstvo aj bez úpravy zákonov.

"Minulý rok sme prijali dokument Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý schválila Vláda SR. Stalo sa tak prvýkrát v histórii samostatnej Slovenskej republiky, že vláda SR schválila strategický dokument smerovania školstva na obdobie 10 rokov. Radi by sme pripomenuli, že jedným z hlavných bodov tohto dokumentu je status učiteľa – navrátenie váhy a dôležitosti tohto povolania. Pretože školstvo netvoria len zákony a vyhlášky, za vzdelaním stoja učitelia, ktorí si zaslúžia byť v centre záujmu," uzatvára ministerstvo s tým, že rezort na čele s ministerkou Lubyovou neustále uskutočňuje množstvo krokov na zlepšenie statusu učiteľskej profesie, a to od nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch s ochranou učiteľskej profesie až po zvyšovanie platov.

Gröhling: Ministerstvo zlyháva

Poslanec Národnej rady SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre školstvo Branislav Gröhling v rozhovore uviedol, že dnes nefungujú základné veci v rámci školstva.

"Nie sú učebnice, nie je dosť asistentov. Toto je moja výhrada. Niekedy mám pocit, že ministerka Martina Lubyová sa odvoláva na poslancov, samosprávy, ale nerieši problémy sama," povedal v rozhovore s tým, že všetci si budeme pamätať ministerstvo školstva pod vládou SNS so škandálmi v rámci eurofondov, stimulov či v súvislosti s obedmi zadarmo, ktoré v skutočnosti nie sú obedmi zadarmo.

V rezorte školstva by sa podľa neho mali prioritne vyriešiť platy učiteľov.

"To je to dôležité. Nemôže byť niekto učiteľom, a potom si chodiť ešte niekde privyrábať," priblížil.

Zároveň treba z jeho pohľadu otvoriť trh s učebnicami. Dnes na jednej strane posielajú rodičia do školy peniaze, aby sa kúpili nové knižky a na druhej strane ministerstvo školstva vypláca milióny eur na učebnice. "To nejde dokopy, takže by sa mal otvoriť trh s učebnicami," dodal.

Podľa Gröhlinga sa dá školstvo meniť aj bez toho, aby sa neustále menili zákony.

"Zákonom a sankciami nezmeníte myslenie ľudí. Ľudí musíte v prvom rade motivovať finančne a slobodou tak, že bude natoľko slobodné vzdelávanie, že rodičia si budú môcť vybrať jednotlivé školy. A my budeme v prvom rade dôverovať riaditeľom a učiteľom. Toto nemusíte robiť cez zákony, ale veľa opatrení sa dá robiť cez ministerstvo a cez jeho vyhlášky, nariadenia," dodal.