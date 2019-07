Dobré ráno: Komik a strana zo seriálu budú vládnuť Ukrajine

Ukrajina zažíva vzburu proti establišmentu.

22. júl 2019 o 23:15 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Ten povinný úvod môže vyzerať aj takto: Ukrajina je náš sused. Je to náš sused, ktorý je vo vojne s Ruskom. A napriek tomu nás táto krajina príliš nezaujíma a veľa o nej nevieme. Ale mali by sme.

Napríklad, relatívne nový ukrajinský prezident je komik, herec, o ktorého politických plánoch nik veľa netušil. Nielenže vyhral prezidentské voľby, teraz si založil stranu, ktorý nazval... po svojom televíznom seriáli Sluha národa. A predbežné výsledky ukazujú jej drvivé víťazstvo.

Čo sa to na Ukrajine deje? Ako sa to Volodymyrovi Zelenskému podarilo a čo to znamená pre konflikt s Ruskom aj pre nás, Slovensko, ukrajinského suseda?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

