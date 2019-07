Mestá a obce potrebujú inventúru kľúčových kompetencií, tvrdí ZMOS

Výsledky prieskumu budú podkladmi na pripravovaný audit kľúčových originálnych kompetencií.

23. júl 2019 o 11:19 SITA

BRATISLAVA. Mestá a obce potrebujú inventúru kľúčových originálnych kompetencií.

Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zameranom na vnímanie kompetenčnej výbavy samospráv z hľadiska ich originálnych kompetencií, ktorého výsledky agentúre SITA zaslal hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Prieskum v rôznych regiónoch

Prieskum sa konal od 12. júna do 5. júla a reprezentatívnu vzorku tvorilo 355 starostov a primátorov z rôznych regiónov a jednotlivých veľkostných kategórií obcí. Respondenti odpovedali na otázku Ako hodnotíte potrebu realizácie auditu kľúčových originálnych kompetencií?

Podľa 74,3 percenta opýtaných je audit kľúčových originálnych kompetencií potrebný, iba deväť percent si myslí opak. Zvyšných 15,5 percenta sa nevedelo vyjadriť, respektíve 1,2 percenta z nich uviedlo inú odpoveď.



Starostovia a primátori tiež odpovedali na otázku, či sú v komunálnej legislatíve také originálne kompetencie, ktoré v priebehu výkonu ich funkcie ich obec nikdy nevykonávala.

Celkovo 32,1 percenta účastníkov prieskumu odpovedalo pozitívne, ďalších 41,5 percenta uviedlo, že takéto kompetencie v komunálnej legislatíve nie sú. Zvyšných 26,1 percenta respondentov sa nevedelo vyjadriť, respektíve 0,3 percenta uviedlo inú odpoveď.

„Odpovede dvoch veľkých skupín síce na prvý pohľad môžu pôsobiť zjavne protichodne, ale vzhľadom na rozdelenie samospráv do deviatich veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov, tieto odpovede determinuje fakt, že všetky samosprávy disponujú rovnakými kompetenciami bez ohľadu na počet obyvateľov či ekonomickú silu a finančné možnosti,“ vysvetlil Kaliňák.

Rovnaké kompetencie

Ďalej sa starostov a primátorov pýtali, či je správne, ak všetky samosprávy, bez ohľadu na ich veľkosť alebo ekonomické možnosti, majú rovnaké kompetencie.

Za správne to považuje 29,3 percenta štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Podľa 64,5 percenta respondentov by kompetencie samospráv mali byť odstupňované podľa ich veľkosti. Inú odpoveď uviedlo 1,7 percenta a ďalších 4,5 percenta sa nevedelo vyjadriť.

„V prieskume sme sa tiež sústredili na to, ako by mali byť odstupňované kompetencie miest a obcí. Podľa 48,1 percenta starostov a primátorov by kompetencie miest a obcí mali byť viazané na veľkosť samosprávy. O trochu viac, 49,6 percenta respondentov si myslí, že kompetencie miest a obcí by mali byť viazané na ekonomickú silu samosprávy, teda na veľkosť rozpočtu. Kompetencie miest a obcí viazané na iné aspekty by mali byť podľa 2,3 percenta opýtaných,“ priblížil hovorca ZMOS.



Výsledky prieskumu budú podkladmi na pripravovaný audit kľúčových originálnych kompetencií, ich porovnanie so samosprávami na úrovni Visegrádskej štvorky (V4) a následné formulovanie Nového komunálneho manažmentu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. „Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj takzvané druhotriedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí,“ dodal Kaliňák.