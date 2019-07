O Námestie SNP má v novembri záujem aj KDH a Za slušné Slovensko

V prípade, že oslavy Novembra '89 budú v réžii OĽaNO, Hlina sa na nich nezúčastní.

24. júl 2019 o 10:28 SITA

BRATISLAVA. Záujem zvolať verejné zhromaždenie na termín 17. november 2019 na Námestí SNP v bratislavskom Starom Meste prejavila okrem hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti aj iniciatíva Za Slušné Slovensko a Kresťanskodemokratické hnutie.

Za slušné Slovensko už 13. novembra

Informoval o tom hovorca starostky Starého Mesta Matej Števove.

"Na základe telefonickej komunikácie zodpovedná pracovníčka zvolávateľom oznámila, že nastáva časová a miestna kolízia s už oznámeným verejným zhromaždením OĽaNO. Na základe týchto informácií oznámilo Za slušné Slovensko verejné zhromaždenie v termínoch 13. novembra na Námestí SNP, 15. až 18. novembra na Námestí slobody a 22. novembra na Námestí SNP. Kresťanskodemokratické hnutie verejné zhromaždenie zatiaľ neoznámilo," uviedol Števove.

Spolupráca bez obmedzenia

Hnutie OĽaNO bolo prvé, ktoré mestskú časť o rezerváciu Námestia SNP požiadalo ešte 17. mája. Hnutie Igora Matoviča má námestie k dispozícii počas osláv 30. výročia Nežnej revolúcie od 14. do 19. novembra v čase od 9:00 do 21:00. Účelom je „Spomienka na 17. november“.

“ Výročie Nežnej revolúcie by malo byť nadstranícke a organizátori by mali byť občianski. To znamená, je jedno či Za slušné Slovensko alebo bývalí lídri Nežnej revolúcie. Keď má pán Matovič iný názor, je to jeho vec. „ JURAJ ŠELIGA

Podľa hovorcu Starého Mesta hnutie môže v rámci svojho verejného zhromaždenia spolupracovať, s kým uzná za vhodné.

"Na verejné zhromaždenie, ktoré je riadne ohlásené, môže prísť verejnosť bez obmedzenia. Oznamovateľ verejného zhromaždenia môže svoje oznámenie o verejnom zhromaždení aj zrušiť. V tom prípade by bolo možné, aby na tomto námestí ohlásil zhromaždenie niekto iný," uviedol Števove.

Smer poukázal na hádky opozície

Podľa hovorcu strany Smer-SD Jána Mažgúta to, čo predvádza opozícia v súvislosti s oslavami 30. výročia Nežnej revolúcie je príkladom toho, ako by vyzerala vláda zložená z opozičných strán.

"My tento opozičný cirkus nebudeme komentovať a k tomuto štátnemu sviatku sa postavíme s dôstojnosťou a úctou," dodal Mažgút.

Matovič chcel predbehnúť extrémistov

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na utorkovej tlačovej besede uviedol, že „v prípade rezervácie miesta na zhromaždenie platí zákon, že ten, kto chce, si môže urobiť rezerváciu najskôr šesť mesiacov pred daným termínom".

"Keď to oznámi, na tom priestranstve zhromaždenie urobiť môže, a to sme urobili pred dvoma mesiacmi. Vtedy to bolo šesť mesiacov od výročia," vysvetlil Matovič s tým, že rezerváciou Námestia SNP v Bratislave chceli zabrániť tomu, aby November '89 zneužili extrémisti.

Matovič pripomenul, že hnutie OĽaNO si aj po minulé roky Námestie SNP rezervovalo a urobilo na ňom zhromaždenia na oslavu Novembra '89.

"Nikomu to predtým nevadilo. Vtedy nevadilo, že Matovič robí robotu, ktorú treba robiť," povedal v utorok s tým, že teraz, pred voľbami, je zrazu najväčší nepriateľ.

Matovič sa ohradil voči vyhláseniam iniciatívy Za slušné Slovensko, podľa ktorej odmietol prenechať Námestie SNP počas osláv organizátorom a hlavným osobnostiam Novembra '89.

"Keď sa toľko oháňali slušnosťou, je neslušné tak podlo klamať," povedal na adresu iniciatívy Za slušné Slovensko. "Kto sú tí hlavní organizátori Nežnej revolúcie? Nežná revolúcia a Námestie SNP a aj výročie patrí všetkým ľuďom," povedal.

Podľa neho si Za slušné Slovensko uzurpuje právo hodnotiť, kto sú hlavní predstavitelia Nežnej revolúcie.

"Platí naša ponuka pre Za slušné Slovensko, pre demokratické politické strany. Pozývame vás, poďte a urobme spolu peknú oslavu 30. výročia Nežnej revolúcie," dodal Matovič.

Za slušné Slovensko chce občianske oslavy

Iniciatíva Za slušné Slovensko si myslí, že oslavy Novembra '89 by mali ostať občianske.

"Vážime si politikov, ktorí už roky upozorňujú na chyby, prešľapy a korupciu tých, ktorí sú pri moci. Musíme však povedať aj to, že slobodu pre nás vybojovali občania, študenti, pracujúci, umelci, mladí aj starí. Sila a odkaz Nežnej revolúcie je práve v tom, že bola občianska a nestála za ňou politická strana," uvádza sa v tlačovej správe, ktorú poskytla Eva Lavríková.

"Ctíme si hodnoty Novembra '89 a oslavy 30. výročia by mali ostať občianske," uviedla s tým, že dôstojná a nadstranícka spomienka na 17. november 1989 by mala byť aj tento rok občianska a pripomínať, že hodnoty demokracie a slobody je potrebné brániť neustále a úloha občana je pre demokraciu, tak ako pred 30 rokmi, aj dnes zásadná a nenahraditeľná," dodali v tlačovej správe.

Zástupca vznikajúcej strany Za ľudí Juraj Šeliga si nemyslí, že iniciatíva Za slušné Slovensko sa niekedy tvárila, že má na niečo patent.

Šeliga bol v minulosti predstaviteľom tejto občianskej iniciatívy a dnes je reprezentantom vznikajúcej strany Andreja Kisku Za ľudí.

"Ja si myslím, z pozície politika, že výročie Nežnej revolúcie by malo byť nadstranícke a organizátori by mali byť občianski. To znamená, je jedno či Za slušné Slovensko alebo bývalí lídri Nežnej revolúcie. Keď má pán Matovič iný názor, je to jeho vec," dodal Šeliga.

KDH sa na oslavách v réžii OĽaNO nezúčastní

Riešením situácie okolo osláv 30. výročia Nežnej revolúcie by podľa KDH bolo, ak by Matovič uvoľnil Námestie SNP v prospech "Výboru pre dôstojnú oslavu Novembra '89", v ktorom by boli viaceré osobnosti, prípadne aj subjekty, zástupcu OĽaNO nevynímajúc. Uvádza sa to v stanovisku KDH, ktoré poskytol ich hovorca Stano Župa s tým, že na to je však potrebná určitá veľkosť.

"Uvidíme, či jej bude Igor Matovič schopný," uviedlo KDH.

V prípade, že oslavy Novembra '89 na Námestí SNP budú podliehať "súhlasu" a budú v réžii OĽaNO, predseda KDH Alojz Hlina sa na takejto spomienke nezúčastní.

"KDH sa však na oslavy Novembra pripravuje aj v spolupráci s partnerskými organizáciami. A budú to dôstojné oslavy, na ktorých by sa mali zúčastniť významní hostia. Tridsiate výročie Novembra '89 je naozaj významným výročím, veríme, že oslavy zvládneme s dôstojnosťou," uzavrel Župa.

SaS a PS odmietajú šarvátky

Námestie SNP by počas slávnostných dní, keď si pripomíname pád totality, malo podľa strany SaS patriť všetkým občanom.

"A určite nie politickým šarvátkam. SaS si určite vhodným spôsobom pripomenie 30. výročia Nežnej revolúcie a zúčastní sa na oslavách. O spôsobe a konkrétnostiach ešte bude diskutovať," informoval hovorca SaS Róbert Buček.



Most-Híd si podľa hovorkyne Kláry Debnár novembrové udalosti pripomenie podľa vlastného scenára, aj bez výzvy Igora Matoviča.



„Hnutie Sme rodina - Boris Kollár o tejto veci zatiaľ neuvažovalo. Pokiaľ to bude stále aktuálne, vyjadríme sa,“ reagovala Michaela Jurcová z hnutia.



Mimoparlamentné Progresívne Slovensko situáciu považuje za zbytočný konflikt. "Nechceme k nemu prispievať a reagovať. Do politiky sme prišli, aby sa takéto žabomyšie vojny skončili," uviedol riaditeľ komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič.