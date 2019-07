Hlavným poradcom na generálnom riaditeľstve eurokomisie pre klímu bude Dušan Chrenek

Dušan Chrenek predtým pôsobil ako vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

24. júl 2019 o 16:13 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia (EK) v stredu vymenovala do pozície hlavného poradcu pre riadenie Energetickej únie na svojom Generálnom riaditeľstve pre klímu bývalého vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku Dušana Chreneka.

Ako ďalej agentúru SITA informovala Viera Uhlárová zo Zastúpenia EK, riadenie Energetickej únie je systém v oblasti energetiky a klímy, v rámci ktorého EÚ a členské štáty spoločne plánujú a kolektívne plnia určené ciele stanovené na rok 2030.

Napĺňanie cieľov Energetickej únie

Zámerom tejto činnosti je podľa nej zabezpečiť sociálne spravodlivý a nákladovo efektívny prechod na klimaticky akceptovateľné hospodárstvo do roku 2050.



Vo svojej novej pozícii sa má Chrenek podieľať na napĺňaní cieľov Energetickej únie, vrátane znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie a dosahovaní vyššej energetickej efektívnosti.

„Klimatické zmeny sú ohrozením pre celý svet. Európania právom očakávajú reálne kroky v boji proti zmene klímy a Európa má na to, aby išla príkladom," povedal. Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete je podľa Chreneka pre Európu najväčšou výzvou.

Kvalitnejšie životné prostredie

"Na to, aby sme ju zvládli a zabránili tak obrovským škodám, potrebujeme viaceré rozhodné opatrenia. Musíme investovať do inovácií a výskumu, obnoviteľných zdrojov energie a čistejšej dopravy. Klimatické opatrenia nám však zároveň dávajú veľkú príležitosť na zlepšenie života na zemi. Na to, aby sme mali kvalitnejšie životné prostredie, zdravšie potraviny, dýchali lepší vzduch a mali planétu v dobrom stave," zdôraznil Chrenek.

Doplnil, že ho teší, že v pozícii hlavného poradcu na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu bude môcť prispieť k boju proti klimatickým zmenám a k modernizácii európskeho hospodárstva.



Dušan Chrenek bol vedúcim Zastúpenia Európskej komisie od roku 2012 do konca roku 2017. Pred tým pôsobil na Generálnom riaditeľstve pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EK. V minulosti pôsobil aj na ministerstve zahraničných vecí, okrem iného bol riaditeľ kancelárie hlavného vyjednávača s EÚ Jána Figeľa.