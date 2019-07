Vilu na Slavíne by podľa realitného experta bolo lepšie zbúrať

Vila prezidentskej kancelárie má vzhľadom na lokalitu a rozlohu pozemku vysokú hodnotu.

25. júl 2019 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Vila prezidentskej kancelárie na bratislavskom Slavíne má vzhľadom na lokalitu a rozlohu pozemku vysokú hodnotu, podľa realitných maklérov by ju však bolo lepšie zbúrať.

Podľa odborníka na reality by sa to oplatilo viac, ako investovať do rekonštrukcie.

„Napriek určitému stupňu schátranosti i nevhodnému technickému stavu vily, cenu nehnuteľnosti pozitívne ovplyvňuje veľkosť prislúchajúcich pozemkov, ktoré majú až 4 300 štvorcových metrov. S ohľadom na skutočnosť, že objekt sa nachádza v jednej z najlukratívnejších častí hlavného mesta, celková hodnota vily spoločne s pozemkami môže atakovať hranicu štyri milióny eur,“ uviedla pre agentúru SITA za Národnú asociáciu realitných kancelárií (NARKS) Eva Ďurinová. Prezidentka Zuzana Čaputová zdedila problém so schátranou neobývanou vilou na bratislavskom Slavíne po svojich predchodcoch. Kancelária prezidenta SR kúpila vilu ešte za čias prezidenta Rudolfa Schustera v roku 2000.

Vila na Slavíne

„Vila Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky sa nachádza v najlukratívnejšej a najdrahšej lokalite v Bratislave. Objekt je však v zlom technickom stave a zároveň nespĺňa súčasné požiadavky na architektonické a dispozičné riešenia objektov určených pre rezidenčné a zároveň reprezentačné účely. Hodnota nehnuteľnosti vychádza z ceny pozemku, ktorá je vzhľadom k lokalite, veľkosti a orientácii od 900 do 1 100 eur za štvorcový meter,“ uviedol pre agentúru SITA prezident NARKS Ján Palenčár. Ak by kancelária vilu predala, bolo by na novom vlastníkovi, ako by s objektom naložil. „V tomto stave však vila nespĺňa požiadavky na reprezentačné a rezidenčné účely. Ak by ju prezidentská kancelária chcela takýmto spôsobom využívať, z môjho pohľadu by bolo lepšie vilu zbúrať a postaviť objekt, ktorý by zodpovedal požiadavkám na rezidenciu,“ uviedol Palenčár.

Martin Lazík zo spoločnosti Urban & Partner hovorí, že komerčnú cenu ovplyvní aj možnosť využitia pozemku na prípadnú ďalšiu výstavbu a detailnejšie posúdenie terajšieho stavu vily.

„Vzhľadom na stav vily podľa dostupných fotografií a jej potrebnú kompletnú rekonštrukciu - stavebnú a technologickú - by som cenu vily a pozemku v súčasnom stave odhadoval na úroveň okolo 3,9 mil. eur,“ uviedol Lazík pre agentúru SITA.

Daniela Rážová z realitnej kancelárie Bond reality odhadla celkovú hodnotu vily s pozemkom o niečo nižšie.

„Vila je postavená na obrovskom pozemku, ktorý sám o sebe má hodnotu približne 800 až 1 000 eur za štvorcový meter. Bohužiaľ, vila dispozične a technicky nespĺňa reprezentačné požiadavky na túto lokalitu a už vôbec nie na sídlo hlavy štátu. To v konečnom dôsledku znižuje celkovú hodnotu nehnuteľnosti. Cenu v tomto stave s ohľadom na potrebné investície odhadujeme tak na 2,5 mil. eur,“ povedala Rážová.

Bývanie pre prezidentov

Kancelária prezidenta kúpila vilu na Slavíne od VSŽ Košice za 36,23 milióna korún (približne 1,2 mil. eur) v roku 2000. Približne 15 rokov v nej už nikto nebýva. Bývanie hlavy štátu zatiaľ nikto principiálne nevyriešil, prezidenti Michal Kováč a Ivan Gašparovič bývali vo svojich rodinných domoch.

Rovnako sa rozhodla aj terajšia prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá býva v rodinnom dome v Pezinku.

Do vily na Slavíne sa nasťahoval iba prezident Schuster, po štyroch rokoch ju však pre výbuch kotla opustil. Predchodca Čaputovej Andrej Kiska býval na ulici Čmelovec v Bratislave, v byte, ktorý spravovala Správa služieb diplomatickému zboru pod ministerstvom zahraničných vecí.