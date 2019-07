SNS a Smer pripravujú návrh na sprísnenie interrupcií

Most-Híd je proti účelovému nastoľovaniu tém, ktoré sú pre spoločnosť zvlášť citlivé.

25. júl 2019 o 15:06 SITA

BRATISLAVA. Nenarodený plod v tele matky požíva právnu ochranu a musíme súčasný právny stav riešiť.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Slovenskej národnej strany (SNS) Zuzana Škopcová.

Počet interrupcií klesá

Reagovala tak na to, že SNS so Smerom pripravujú návrh, ktorým sa majú sprísniť interrupcie.

„Návrh zákona prerokuje koalícia," uviedla a dodala, že zákonom chcú zabrániť aj svojvoľným interrupciám. Podľa hovorcu Smeru Jána Mažgúta detaily návrhu predstavia, keď bude známe jeho konkrétne znenie.



Most-Híd je zásadne proti účelovému nastoľovaniu takých tém, ktoré sú pre spoločnosť zvlášť citlivé.

„Aj vzhľadom na to, že počet interrupcií na Slovensku dlhodobo klesá, by sme uprednostnili korektnú celospoločenskú diskusiu pred predkladaním zákonných noriem v predvolebnom období. Sme presvedčení, že počas kampane nemôže vzniknúť taká celospoločensky akceptovaná norma, ktorá bude odrážať odbornú, právnu aj etickú rovinu tohto problému," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

SaS: Zmeny majú odvrátiť pozornosť od korupcie

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je proti tomu, aby koaličné strany pred voľbami otvorili zákon regulujúci interrupcie na Slovensku.

„Je už historicky overené, že táto otázka vyvoláva spoločenský konflikt. Pripravované zmeny považujeme za perfídny pokus strán Smer a SNS odvrátiť pozornosť občanov od korupcie, ktorú tieto strany dostali na úroveň bežných spoločenských noriem,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Ako agentúru SITA informoval hovorca SaS Róbert Buček, poslanci strany nepodporia nič, čo naruší súčasný status quo.

„Interrupcie sú na ústupe, podstupuje ich mizivé percento žien a nie sú pre normálnych ľudí témou. Témou sú riešenia zlepšujúce život občanov. Pri nich však koalícia fatálne zhorela,“ doplnila predsedníčka poslaneckého klubu SaS a tímlíderka strany pre osobné slobody Natália Blahová.

Truban: Ide o rozdeľovanie spoločnosti

Líder koalície Progresívne Slovensko/Spolu Michal Truban je presvedčený, že toto je ukážka starej politiky, keď sa idú na takýto dôležitých a vážnych témach vytĺkať politické body a ide sa rozdeľovať spoločnosť.

„Rozdeľujú spoločnosť na konzervatívcov a liberálov, aby sme sa tu hádali pred voľbami a potom aby si oni mohli ďalej vládnuť. Nemyslím si, že to myslia úprimne. Zneužívajú tieto témy a verím, že im to ich voliči zrátajú, lebo toto sú také témy, ktoré by sa nemali na politický boj zneužívať," povedal Truban.



V poslaneckom klube hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) majú zastúpenie konzervatívne aj liberálne ladení poslanci.

„Preto sa k tejto téme vyjadríme, až keď budeme vidieť konkrétne návrhy," uviedol hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.