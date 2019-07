Dobré ráno: Po lete sa začne tvrdá kampaň, zaváži aj Kuciakove výročie

Voľby nás čakajú vo februári.

25. júl 2019 o 23:33 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

Je síce zatiaľ koniec júla, no už teraz je jasné, že od septembra sa začne tvrdá predvolebná kampaň.

Parlamentné voľby nás čakajú vo februári a vo vrcholiacej kampani prestane platiť koaličná dohoda.

Budeme teraz svedkami predháňania sa poslancov s návrhmi, ktoré v koalícii nemohli predkladať? Bude Andrej Danko oveľa hlasnejšie chváliť Rusko a kritizovať NATO?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s politologičkou Anetou Világi, z Univerzity Komenského v Bratislave.

Krátky prehľad správ

Na Slovensku potrdili africký mor ošípaných. Našil ho v okrese Trebišov, v obci Strážne. Mor sa neprenáša na ľudí, postihuje domáce ošípané a diviaky.

Polícia opäť vyšetruje kupovanie poslancov pri voľbe generálneho prokurátora za vlády Ivety Radičovej. Televízii JOJ to potvrdil poslanec Martin Poliačik, ktorý bol vypovedať na polícii. Podľa neho to vyzerá tak, že polícia má nové dôkazy v tomto prípade vďaka vyšetrovaniu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Desať rokov po tragédii na festivale Pohoda, kde padol stan a zomreli dvaja ľudia. Na vine bol nemecký dodávateľ stanu. Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že Nemci musia organizátorom zaplatiť náhradu škody 33 tisíc eur. Rozsudok je právoplatný.

Každý šiesty Slovák nemá finančnú rezervu. Najmenej si šetria mladí ľudia do 24 rokov. Vyplýva to zo študie Kantar Slovakia. Z pohľadu prístupu k financiám patria Slováci dlhodobo k ku konzervatívnejším a neriskujú.

Opozičného ruského politika Alexeja Navaľného odsúdili na 30 dní väzenia. Politik v posledných rokoch zorganizoval viaceré veľké protivládne protesty. Polícia zároveň prehľadala domy viacerých opozičných politikov, ktorí chcú kandidovať do zastupiteľstva v Moskve. Kandidátov odmietajú úrady zaregistrovať do septembrových komunálnych volieb. Na demonštráciu za ich registráciu prišlo minulý týždeň 22 tisíc ľudí.

Odporúčanie

Ak pozeráte na HBO go seriál o zakladateľovi americkej televízie Fox news, určite vás zaujme podcast s novinárom Gabrielom Shermanom, ktorý napísal predlohu pre celý seriál a o Rogerovi Ailesovi niekoľko rokov zbieral materiály na knihu. Popisuje ako ho šéf Fox news nechal sledovať a zastrašoval ho, len aby kniha nevyšla. To všetko z peňazí televízie, ktorú vlastní mediálny magnát Rupert Murdoch. POdcast sa volá Recode media, moderuje Peter Kafka a je to môj dnešný tip na zaujímavé počúvanie.

