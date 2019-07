Prečo aj bohaté okresy volia fašistov? Odpoveď sme hľadali v Hlohovci

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

26. júl 2019 o 13:40 The Slovak Spectator

1. Brit o slovenskom zdravotníctve: Dvere bez kľučiek a paralen ako liek na všetko: The door with no handle

2. Boli ste už Belianskych Tatrách? Táto nenáročná túra vám ukáže ich krásu: Discover the beauties of Belianske Tatras

3. Je symbolom zjednotenej Európy, povedal francúzsky prezident o Zuzane Čaputovej. O čom spolu diskutovali počas jej návštevy v Paríži? Macron: Čaputová is the symbol of united Europe

4. Bratislavu turisti podceňujú. Čím ich vie príjemne prekvapiť? Bratislava among the top 10 underrated cities in Europe

5. Balkánsky bašavel, yoga či rómsky festival. Aké podujatia by ste v Bratislave nemali obísť? Top 10 events in Bratislava

6. Slovensko má kompletnú svätojakubskú cestu s dĺžkou 603 kilometrov. Viete kadiaľ vedie? Slovakia completes last part of ancient pilgrimage route to Santiago de Compostela

7. Výlet na magické miesto. Ak ste ešte neboli na Poľane, toto video vás presvedčí vybrať sa tam: Wild and beautiful - Mount Poľana

8. Na Slovensko prišli elektrické kolobežky. Toto musíte urobiť, aby ste ich mohli využívať: Mint brings shared e-scooters to Bratislava

9. Pozrite si novú najvyššiu budovu na Slovensku: Slovakia has the new tallest building

10. Prečo aj bohaté okresy volia fašistov? Odpoveď sme hľadali v Hlohovci: The affluent Slovak town where neo-fascism is voguern

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.