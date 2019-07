Macko by ako minister obrany presadzoval dlhodobý plán rozvoja armády

Bývalý generál Ozbrojených síl SR by chcel získať všeobecnú zhodu v stratégii rozvoja.

26. júl 2019 o 16:03 SITA

BRATISLAVA. Bývalý vysokopostavený generál Ozbrojených síl SR a momentálne člen strany Spolu-občianska demokracia Pavel Macko by v prípade úspechu v parlamentných voľbách prijal post šéfa ministerstva obrany.

Macko to uviedol s tým, že ak by sa tak stalo, má pripravených niekoľko zásadných opatrení.

Kritizoval rezort a odišiel

Generál by sa z postu šéfa rezortu obrany napríklad snažil získať všeobecnú politickú zhodu na strategických dokumentoch Slovenska.

Macko odišiel z armády v priebehu aktuálneho volebného obdobia, pričom rezort kritizoval.

Viac rokov pôsobil v zahraničí a bol aj zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. V strane Spolu v súčasnosti pracuje na konkrétnom programe v oblasti bezpečnosti a obrany.

Súvisiaci článok Ministerstvo vybralo prvých šesť kandidátov na pilotov stíhačiek F-16 Čítajte

"O tom rozhodnú voliči a koalícia strán Spolu a Progresívne Slovensko. Ak by však bola taká možnosť, rád by som takú výzvu prijal," povedal o ministerskej ambícii Macko.

Podľa generála je kľúčový akýsi základný rámec toho, ako vlastne slovenské ozbrojené sily majú vyzerať.

Macko považuje za dôležité získať na obranných otázkach širokú politickú zhodu.

"Určite by som v spolupráci s ministrom zahraničných vecí obišiel všetkých poslancov Národnej rady SR bez rozdielu, aby sme vysvetlili opäť bezpečnostné dokumenty (bezpečnostná, obranná a vojenská stratégia - poznámka red.). Snažil by som sa dosiahnuť, čo možno najrýchlejšiu zhodu a ich schválenie. Druhým opatrením by bol základný model ozbrojených síl, ktorý by jasne hovoril o tom, aké úlohy majú plniť," doplnil generál.

Dlhodobý plán rozvoja

Macko by tiež prepracoval v súčasnosti platný Dlhodobý plán rozvoja Ozbrojených síl SR.

"Tento dokument nie je zlý, ale neobsahoval úplne všetko, napríklad spomínaný základný model toho, čo vlastne od armády očakávame," dodal.

V praxi by podľa Macka základný model obrany Slovenska určoval najmä to, na čo konkrétne vlastne potrebujeme armádu. Tiež by hovoril napríklad o tom, akou výzbrojou má disponovať.

Súvisiaci článok Vrtuľníky Black Hawk pristanú ešte v tomto roku, rezort ich dodatočne vyzbrojí Čítajte

Generál by v prípade bezpečnostných dokumentov nešiel formou radikálnych zmien. Podľa Macka je dôležité, aby všetky politické reprezentácie jasne reflektovali, kam Slovensko patrí, teda do EÚ a NATO.

Macko by sa snažil čo najskôr stopercentne naplniť naše záväzky voči spojencom, teda Európskej únii či Severoatlantickej aliancii (NATO).

"To sú predsa všetko tiež naše jednotky, ktoré slúžia aj na našu vlastnú ochranu," zdôraznil.

Revanš neplánuje

Na otázku, či ma pripravený tím ľudí, ktorých by si v prípade úspechu vzal so sebouna ministerstvo, odpovedal tak, že by využil aj súčasné personálne kapacity rezortu obrany.

"V prvom rade by som ťažil z tých ľudí, ktorí sú rozumní, kvalifikovaní a už sú v rezorte obrany. Určite neplánujem nejaký "revanš" alebo niečo podobné. Mám tím, ale teraz, ak dovolíte, ho nebudem konkretizovať," uzavrel.