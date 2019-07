Danko: Parlamentné voľby budú zrejme 29. februára

Danko priznáva, že v koalícii sú aj nezhody.

29. júl 2019 o 8:42 TASR

BRATISLAVA. Parlamentné voľby budú pravdepodobne 29. februára 2020. Koaličná dohoda vyprší šesť mesiacov pred nimi.

V rozhovore pre TASR to povedal predseda Národnej rady (NR) Andrej Danko (SNS).

Skonštatoval, že v koalícii sú aj nezhody, chce ju však do volieb podržať. To, či dovládne so 76 poslancami, podľa svojich slov nevie.

"Možno sa so mnou už Bugár a Fico nebudú stretávať, neviem, ako si to predstavujú, oni sú skúsenejší politici. Ja sa budem snažiť do poslednej chvíle koalíciu podržať. Potrebujem hlasy Smeru-SD a Bugára na presadenie vecí, oni potrebujú moje, môj poslanecký klub," skonštatoval v súvislosti s vypršaním koaličnej dohody.

V koalícii sú aj nezhody

Danko priznal, že v koalícii majú aj nezhody. "Nemyslite si, že všetko, čo Robert Fico (Smer-SD) chce, sa mi páči, že so všetkým, čo Robo Fico povie, som stotožnený. My máme neskutočne veľa konfliktov v koalícii, čo sú pracovné konflikty, ale musíme sa dohodnúť," priblížil.

Zdôraznil, že pri strategických návrhoch zákonov doteraz koaličná dohoda platila a čaká, či prejdú návrhy aj v septembri v druhom čítaní.

"Musím žiť ďalej, či prejdú, či nie, každý sa musí zodpovedať, či by ich zablokoval, či nie. Ja garantujem hlasy pre nejaké zákony, ktoré chce Smer-SD. Niektoré chce Bugár. Potrebujeme sa vzájomne, o tom je život, ale rátam vždy so všetkým," poznamenal.

Za najväčšiu výhodu koalície považuje, že koaličný návrh v pléne prejde. "Vy nemôžete tú čerešničku na torte dávať opozícii zliznúť," povedal v súvislosti s podporou opozičných návrhov. Nepovažuje to však za taktizovanie a koalíciu prirovnal k manželstvu.

"Máte vzťah, v dobrom a zlom, vychovávate deti, prídu rôzne udalosti. Nemôžete si sem-tam odbehnúť a sem-tam sa vrátiť. Koalícia je v určitom momente rodina, znášate všetko," reagoval na otázku, či pripúšťa rokovanie s opozíciou o zákonoch po vypršaní koaličnej dohody.

Kritizoval opozíciu

Danko tvrdí, že opozičné strany často nie sú schopné koaličného kompromisu.

"Ide im o politický boj, aby mali v celom kontexte potom moc. Vyťahujú si citlivé témy a zákony, aby sa páčili ľuďom, ale neuvedomujú si celú zodpovednosť pri spolužití v koalícii," povedal.

To, či koalícia dovládne so 76 poslancami, povedať nevie, a to aj vzhľadom na vyjadrenia poslancov Kataríny Cséfalvayovej, Martina Fedora (obaja klub Most-Híd) a ďalších. "Blížia sa voľby, ľudia môžu reagovať všelijako," uviedol.

Na otázku, či budú pre neho prijateľné hlasy nezaradených poslancov, ako Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek, reagoval, že poslancom nikto nemôže zabrániť hlasovať za niektoré návrhy. Najmä opozícia podľa neho často funguje individuálne.