Dobré ráno: Putin sa bojí, že v Moskve by mohla uspieť opozícia

30. júl 2019 o 23:13 Tomáš Prokopčák

Rusko je zjavne iný svet. Krajina, kde sa protesty neoznamujú, ale povoľujú, krajina, ktorá proti nám aj našim spojencom vedie hybridnú vojnu.

Krajina, kde mohli vo väzení otráviť opozičného lídra Alexeja Navaľného a kde len teraz zatkli v Moskve 1400 demonštrantov.

Vidíme rozpad Putinovej moci a zrod ruskej opozície, alebo presne naopak, upevnenie oligarchickej diktatúry nepriateľsky naladenej voči západu, ktorá už prestala predstierať nejakú hru na ľudské práva?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Lukášom Onderčaninom.

Krátky prehľad správ

Končí ďalší šéf vyšetrovacieho tímu Gorila. Po Marekovi Gajdošovi, ktorý odišiel ešte pred dvoma rokmi, odchádza na vlastnú žiadosť aj jeho nástupca - Lukáš Kyselica. Šéf tímu Gorila odchádza v čase, keď sa k vyšetrovateľom konečne dostali nahrávky Gorily. Tie sa našli v trezore Mariana Kočnera.

Pre stožiar Andreja Danka chystá Kancelária Národnej rady darovacie zmluvy za viac ako 35-tisíc eur. Dary by mali pokryť náklady na výstavbu symbolu, ktorý má byť - ehm - väčší ako ten v Budapešti. Dankov stožiar by mal mať 30 metrov.

Ministerka zdravotníctva predložila návrh reformy slovenských nemocníc ako ústavný zákon. Andrea Kalavská, ktorú nominoval Smer, tak bude potrebovať aj hlasy opozície. Reforma by mala povedať, čo má ktorá nemocnica robiť a prečo. Most a Sas by reformu mohli podporiť, SNS nechce, aby sa nejaká nemocnica zatvorila.

Posledné mesiace zažíva Hongkong rozsiahle protesty proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie ľudí z mesta na čínske komunistické súdy. Mesto teraz plánuje obviniť viac ako štyridsať demonštrantov, hrozí im trest tri až desať rokov. Pred niekoľkými dňami tiež na ľudí vracajúcich sa z protestov zaútočili ozbrojené gangy, špekuluje sa, že triády sa mohli spojiť s políciou a čínskou vládou.

Obrovské požiare na Sibíri môžu spôsobiť katastrofu v Arktíde. Požiare, ktoré vidieť aj z vesmíru, sú tento rok výnimočne rozsiahle a môžu zanechať dlhodobý vplyv na životné prostredie a urýchliť už tak katastrofické roztápanie sa regiónu.

Odporúčanie

Je to jeden z najzaujímavejších a najpoučnejších príbehoch o ľudskej iracionalite, o obchode, marketingu a správaní sa davu. V roku 1985 sa Coca Cola rozhodla uviesť na trh New Coke, mierne pozmenenú kolu podľa novej receptúry. Mala to byť odpoveď koncernu na strácanie na trhu s nealkoholickými nápojmi aj na konkurenciu, ktorá lepšie vychádzala v slepých testoch.

Všetky prieskumy vyšli dobre... ale napokon to bola katastrofa. Alebo geniálny marketingový krok na zvýšenie predaju pôvodnej kokakoly – kto vie. Teraz sa k tomuto príbehu vrátil magazín Mother Jones v texte Nová kola nezlyhala, zavraždili ju. Je to fascinujúce čítanie.

