Začať od seba? To je hlúposť. Riešenie klimatickej krízy sa začína u politikov

Ľudia trpia environmentálnou úzkosťou a pýtajú sa, čo majú robiť, hovorí LUCIA SZABOVÁ, jedna z aktivistiek z iniciatívy Znepokojených matiek, ktoré upozorňujú na klimatickú zmenu. Veta, že treba začať od seba, je hlúposť, treba začať od tých, ktorí majú najväčšie možnosti niečo zmeniť. Od politikov.



Keď sme sa začali rozprávať pred par týždňami o klíme, klimatickej zmene či klimatickej kríze, napísali ste, že už nie je čas na okolky. Takže, v akej sme situácii, pokiaľ ide o to, čo sme tridsať rokov volali klimatická zmena a dnes o tom začíname hovoriť ako o klimatickej kríze?

Ešte pred desiatimi rokmi bola rétorika o klimatickej zmene veľmi opatrná. Keď sme v Greenpeace komunikovali klimatickú zmenu, museli sme dávať extrémny pozor na to, čo povieme, aby nás neoznačili za panikárov. Dnes, keď si otvoríte správy, klimatická zmena je naozaj všade.

My však v skutočnosti nevieme, v akom stave sme. Máme stále nádej, že môžeme niečo urobiť a zvrátiť ten stav? Máme modely od klimatológov, ale ani v nich nemusia byť zahrnuté premenné, o ktorých ešte nevieme.

Koľko máme času?

Nikto nevie, koľko v skutočnosti máme času. Keď vlani vydal Medzinárodný panel pre zmenu klímy svoju aktualizovanú správu, tak sa interpretovala tak, že máme dvanásť rokov na to, aby sme niečo urobili. Ale to nie je pravda.

Oni hovorili, že jedným z predpokladov je, že k otepleniu o 1,5 stupňa, čo je hranica, ktorú si ten panel stanovil ako hraničnú, by malo dôjsť o dvanásť rokov. My teda nemáme dvanásť rokov na to, aby sme niečo urobili. Máme oveľa menej.

Hovorí sa, že do budúceho roka by sme mali zastaviť rast emisií. To sa technicky aj dá, ale je to nepredstaviteľné a neuskutočniteľné. Navyše, aj keby sme hneď začali znižovať množstvo emisií, tak ten proces nejaký čas trvá, nebude to hneď.

Čo znamená, že sa nemôže zvýšiť teplota o 1,5 stupňa?

Je to porovnanie s predindustriálnou dobou. Momentálne sme na oteplení o približne o jeden stupeň, zostáva nám iba pol stupňa a to možno dosiahneme už do roku 2030.

Ide to tak rýchlo?

Áno a navyše efekty sú exponenciálne. Dnes si človek ešte vie povedať, že sa to dá, hurá máme teplejšie letá. Ale bude sa to zhoršovať drastickejšie a najmä to bude rýchlejšie. Keď som pred pár rokmi hovorila, že naše deti to určite zažijú, tak sama som si hovorila, že som odvážna. No zažijeme to ešte my. Vlastne to už zažívame.

Ako to teda bude vyzerať o tridsať rokov?

Nevieme úplne presne. Ak dosiahneme v roku 2030 zvýšenie o 1,5 stupňa, tak o ďalších dvadsať rokov budeme za dvoma stupňami, a tie boli vždy prezentované ako hranica normálnejšieho života pre človeka.