Pre lex Harabin mení neúspešný kandidát plány. Šéfoval by súdu či šiel do Luxemburgu

Nového šéfa Najvyššieho súdu budú vyberať začiatkom septembra.

31. júl 2019 o 19:27 Peter Kováč

BRATISLAVA. Neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin sa okrem politiky obzerá aj po iných postoch.

Keďže pre nový zákon, takzvaný lex Harabin, by pri kandidatúre do parlamentu musel úplne odísť zo sudcovského stavu, uprednostnil by podľa informácií SME nové miesto v rámci justície.

Harabin pripúšťa kandidatúru na post predsedu Najvyššieho súdu, ale aj to, že by sa rád uchádzal o post sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Pri obsadzovaní tohto miesta Slovensko pohorelo už so štyrmi kandidátmi.

„Nikdy nekráčam dozadu. Buď kráčam rovno, alebo kráčam hore, k vyšším postom,“ hovorí Harabin, ktorý je v súčasnosti radovým sudcom Najvyššieho súdu.

„Nič nevylučujem. Treba spraviť poriadok na Najvyššom súde, a to v krátkom čase,“ dodáva.

Do ktorej z dvoch možností vkladá väčšie nádeje, zatiaľ Harabin nehovorí.

Voľbu nového šéfa Najvyššieho súdu vyhlásila Súdna rada minulý týždeň, voliť sa bude 9. septembra.

Funkčné obdobie súčasnej šéfky Daniely Švecovej sa totiž na jeseň končí, odísť by navyše mohla aj predčasne. Švecová je totiž aj jednou zo zvolených kandidátov na ústavných sudcov.

Na otázku, či ho už oslovili nejakí kolegovia z Najvyššieho súdu, ktorí by ho do voľby chceli nominovať, odpovedá Harabin jednoznačne.