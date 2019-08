Lučanský popiera, že by komunikoval s Kočnerom a Bödörom

Platí ešte dohoda s Milanom? pýtal sa Kočner.

1. aug 2019 o 9:27 Martina Raábová

BRATISLAVA. Policajný prezident Milan Lučanský vylúčil, že by sa stretával či dohadoval priebeh vyšetrovania s Marianom Kočnerom či Norbertom Bödörom.

Reagoval tak na komunikáciu medzi Kočnerom a Bödörom, ktorú zverejnil Denník N.

"Ruska volajú na inšpekciu vypovedať. Je to pod kontrolou alebo ani nie? Teda, či ešte platí dohoda s Milanom," písal Kočner. Bödör mu odpovedal, že nevie, "podľa mňa áno".

Denník N poukazuje, že Milan mohol byť v tomto prípade práve Lučanský.

Komunikácia pochádza z obdobia po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, došlo k nej v apríli 2018. Lučanský sa policajným prezidentom stal až v máji.

"K týmto SMS môžem povedať len jedno: Ak by som bol ja Milan, o ktorom sa rozprávajú, a ak by k takej dohode došlo, tak by teraz nebol Kočner vo väzbe a obvinený vo viacerých závažných prípadoch a obžalovaný v prípade zmeniek," napísal Lučanský na facebooku.

Lučanský zároveň priznal, že komunikáciu dostal k nahliadnutiu od Úradu inšpekčnej služby.

V nej sa Kočner a Bödör dohadujú, že Bödör pôjde s Lučanským na obed. "Nikdy som s ním na obede nebol, ďalšia zo správ hovorí o tom, že vo mne nevideli a ani nemali spojenca," dodal Lučanský.