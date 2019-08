Šebová odporúča reformu nemocníc stiahnuť, Krajčí hovorí o mačke vo vreci

Obaja nie sú spokojní s verziou ústavného zákona, ktorú predložila Kalavská.

1. aug 2019 o 11:23 TASR

BRATISLAVA. Členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo Zuzana Šebová (Sme rodina) a Marek Krajčí (OĽaNO) vítajú reformu ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru), no s verziou ústavného zákona, ktorú predložila šéfka rezortu do medzirezortného pripomienkového konania, spokojní nie sú.

Ako uviedol pre TASR opozičný poslanec, odsúhlasením stratifikácie si poslanecké kluby kúpia "mačku vo vreci". Šebová zasa navrhuje, aby Kalavská návrh ústavného zákona stiahla.

Vykonateľnosť zákona

Krajčí upozornil, že vykonateľnosť predloženého ústavného zákona bude možná až na základe dodatočne prijatých zákonov.

"Bude teda zaujímavé, ako sa k tomuto ústavnému zákonu postavia aj ďalšie poslanecké kluby. Jeho odsúhlasením totiž kupujú mačku vo vreci. Síce vedia, že to je mačka, ale nevedia, aká bude," komentoval.

Skôr ako OĽaNO podporí ústavný zákon, chce vidieť zákon, ktorý zadefinuje nárok pacienta, a určí maximálne čakacie lehoty na plánované operácie a diagnostické operácie.

"Pacienti majú právo vedieť už dnes, do akého termínu by im mala ich poisťovňa zabezpečiť plánovanú operáciu alebo diagnostickú hospitalizáciu, ktorú potrebujú," uviedol Krajčí s dôvetkom, že poslanecký klub OĽaNO nebude súhlasiť s tým, aby sa akákoľvek zdravotnícka reforma realizovala na úkor pacienta.

Otázka financovania

OĽaNO podľa jeho poslanca očakáva, že úspešná reforma nemocničnej siete by mala priniesť zvýšenú kvalitu zdravotnej starostlivosti a momentálne čakacie lehoty skrátiť.

Zákon podľa opozičného hnutia definuje povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a preto musí zadefinovať jasnejšie aj povinnosti pre poisťovne, na základe ktorých budú nútené zvažovať odzmluvňovanie výkonov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regiónoch Slovenska. Maximálne čakacie lehoty sú podľa Krajčího takýmto bičom aj na poisťovne.

OĽaNO reforme tiež vyčíta, že nemá jasne zadefinovanú otázku financovania.

"Financie si budú vyžadovať investície do desiatich, prevažne štátnych koncových regionálnych a národných nemocníc, ktoré podľa reformy majú zabezpečovať všetky špecializované výkony. Ich súčasný stav je žalostný, ich investičný dlh sa pohybuje v stovkách miliónov eur. No a dodatočné financie bude potrebné investovať aj do lokálnych nemocníc, ktoré sa majú pretransformovať do nemocníc doliečovacieho typu a na liečenie chronických a dlhodobo chorých pacientov," uviedol za hnutie Krajčí.

Dodal, že OĽaNO predpokladá zohľadnenie týchto investícii pri stavbe rozpočtu na rok 2020.

Žiadajú možnosť úpravy

Opozičná poslankyňa zasa poukázala na to, že na projekte reformy nemocníc pracovali analytici z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR viac ako tri roky, teda mali dosť času pripraviť projekt "do detailov".

"Zhodneme sa na tom, že zlepšenie dostupnosti nemocníc, nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií a v konečnom dôsledku kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť je to, čo pacienti potrebujú. Súhlasíme tiež s tým, že je nutné zaviesť kritérium výsledkov liečby. Zákon však veľmi vágnym spôsobom spomína časovú a miestnu dostupnosť a už vôbec nespresňuje typológiu jednotlivých nemocníc," priblížila Šebová.

Hnutie Sme rodina preto navrhuje ministerke zdravotníctva, aby návrh ústavného zákona stiahla a na najbližšie rokovanie vlády predložila legislatívny návrh, ktorý bude mať pre ďalšiu vládu možnosť úpravy, v prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú.

V kompetencii ministerstva

Reforma je podľa slov Šebovej plne realizovateľná v kompetencii ministerstva, prípadne vlády.

"Dôvod prijímania stratifikácie ústavným zákonom je preto pre nás alibistickým ťahom zo strany Smeru a jeho predsedu Roberta Fica," zdôraznila.

Ako uzavrela, po vzhliadnutí návrhu ústavného zákona je pre opozičnú stranu "absolútne neprijateľné, aby bol nasilu prijímaný ústavnou väčšinou."

Ministerka zdravotníctva predložila návrh reformy slovenských nemocníc formou ústavného zákona do skráteného medzirezortného pripomienkového konania v pondelok (29. 7.).

Ministerstvo avizovalo, že reforma si vyžiada ešte novelizáciu viacerých zákonov a vládnych nariadení. Šéfka rezortu chce, aby sa na projekte stratifikácie dohodlo celé politické spektrum, na čom sa dohodla s Ficom.

Projekt by mala ministerka predložiť vláde na rokovanie 21. augusta. Vyzvala preto koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Dodala, že je ochotná rokovať so zástupcami politických strán.