Tieto výhľady zo slovenských kopcov vám vyrazia dych

Z raja do Fatier aj Tatier. Kam na turistiku?

7. aug 2019 o 6:00 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Tatry sú pýchou Slovenska pre svoju majestátnosť a božské výhľady, no Slovensko ponúka krásne vyhliadky a túry aj na iné vrchy. Tvorcovia bedekrov Spectacular Slovakia sa vybrali napríklad do Štiavnických vrchov aj do Malej a Veľkej Fatry.

Hodrušská hornatina, ktorá tvorí pevnú súčasť Štiavnických vrchov, ukrýva doslova raj. Vrch Paradajs, ktorý siaha do výšky takmer tisíc metrov, sa nachádza v blízkosti Banskej Štiavnice. Kopec je dostupný priamo z Námestia Sv. Trojice tohto starobylého mesta.

Z námestia stačí kráčať po zelenej značke, neskôr prejsť popri tajchu Veľká Vodárenská až k sedlu a križovatke Červená studňa. Odtiaľ vedie červená značka priamo na Paradajs. Z vrcholu vidno panorámu Banskej Štiavnice. Pod kopcom sa nachádza aj malý tajch Ottergrund.

"Ak je dobré počasie, Paradajs ponúka pekné výhľady na Kremnické vrchy, Nízke Tatry a Poľanu," hovorí Ľubomír Mäkký z portálu Hiking.sk. Z Paradajsu sa dá pokračovať aj na ďalší z vrcholov Tanád či sedlo Pleso, odkiaľ sa dá zísť k Richňavskému jazeru, odporúča Mäkký.

Najkrajšie výhľadové vrchy 1. Paradajs (997 metrov) – Štiavnické vrchy 2. Tlstá (1373 metrov) - Veľká Fatra 3. Ostrá (1246 metrov) – Veľká Fatra 4. Poludnica (1548 metrov) – Nízke Tatry 5. Veľký Rozsutec (1609 metrov) – Malá Fatra 6. Malý Rozsutec (1343 metrov) – Veľká Fatra 7. Sivý vrch (1805 metrov) – Západné Tatry 8. Babky (1566 metrov) – Západné Tatry

Trasa dlhá približne štyri kilometre je vhodná aj na výlet s deťmi. Trvá asi dve hodiny. Navyše, dá sa skrátiť o polovicu, ak sa turisti vyvezú autom priamo k Červenej studni. Práve tu sa začína náučný chodník, pozdĺž ktorého turisti natrafia na studničky s pitnou vodou. Chodník využívajú v zime aj bežkári.

Tlstá a Ostrá

Dominantou Veľkej Fatry a horného Turca sú bezpochyby vrchy Tlstá a Ostrá, ktoré sa nachádzajú neďaleko od seba. Meno dostali práve pre svoj charakteristický vzhľad.

Výstup na oba kopce trvá asi päť hodín. Výhodou tejto túry je, že výlet sa začína a končí na okraji obce Blatnica, kde sa nachádza parkovisko a kde sa otáča autobus. Trás, ako sa dostať na Tlstú a Ostrú, však existuje niekoľko.

Aj keď chodník prechádza lesmi, samotné kopce sú pokryté lúkami a bralami, takže ponúkajú krásne výhľady na všetky svetové strany. Ak sa turisti vyberú najprv na Ostrú, ktorá je menšia, strmšia a rýchlejšie zvládnuteľná, musia prejsť cez skalné okno a vystúpiť na kopec s pomocou reťazí.

Ostrá (zdroj: Spectacular Slovakia)

Z Ostrej je výhľad na hrebeň Veľkej Fatry aj na Tlstú. Trasa, ktorá pokračuje na susednú a vyššiu Tlstú, vedie hrebeňom. Prevýšenie nie je veľké, takže odtiaľto je to už skôr príjemná prechádzka.

Pri zostupe z Tlstej sa určite oplatí navštíviť aj 130 metrov dlhú jaskyňu Mažarná. Nie je osvetlená, preto treba mať pri sebe baterku. V dávnej minulosti v nej žili ľudia či jaskynný medveď.

Poludnica

S výškou asi 1500 metrov síce nepatrí medzi dominanty Nízkych Tatier, ale aj vrch Poludnica ponúka krásne túry, ktoré sa dajú obmieňať.

"Neradil by som ho medzi tie veľmi jednoduché, pretože prevýšenie aj v tom najjednoduchšom variante je asi 1000 metrov," hovorí Mäkký. To znamená, že turisti musia kráčať približne päť kilometrov výrazne strmým kopcom.

Mäkký odporúča začať výstup na Poludnicu z Liptovského Jána. Nástup na túru je možný aj z Iľanova či zo Závažnej Poruby. Krátky okruh z Liptovského Jána na Prednú a Zadnú Poludnicu a späť je zvládnuteľný za päť hodín.

Poludnica (zdroj: Ľubo Mäkký, hiking.sk)

Na trase sa nachádza dlhá jaskyňa, v ktorej sa ukrývali prenasledovaní Židia počas druhej svetovej vojny. Po strmom stúpaní je jej návšteva pre turistov príjemným schladením. Na vrchole Poludnice si zase užijú naozaj rozmanité výhľady na Liptov a Nízke Tatry.

"Máte pocit, že ste na balkóne a kameňom dohodíte na námestie Liptovského Mikuláša," opisuje pohľad Mäkký.

Výstup na Poludnicu sa dá predĺžiť aj na celodennú, desaťhodinovú túru. Prechádza Jánskou dolinou a súčasťou trasy je aj výstup na ešte vyššiu Krakovu hoľu.

Rozsutce

Jedna z najkrajších túr na Slovensku vedie aj na Veľký a Malý Rozsutec. Vyšší z dvojice Rozsutcov sa dokonca dostal do loga Národného parku Malá Fatra a traduje sa, že sa tu ukrýva aj Jánošíkov poklad.

Jánošíkove diery (zdroj: Spectacular Slovakia)

Výstup na oba Rozsutce je najlepšie začať v Terchovej, časti Biely Potok, ktorý je dostupný aj autobusom. Túry sa začínajú pri parkovisku hotela Diery.

Predtým, ako sa k samotným výhľadom turisti dostanú, musia prejsť tiesňavami a kaňonmi známymi ako Jánošíkove diery. Trasa tu má tri časti: Dolné, Nové a Horné diery. Turisti tu nájdu niekoľko vodopádov a zaujímavých skalných útvarov, ktoré sú dostupné značenými chodníkmi s rebríkmi, reťazami a lávkami.

Jednou z príjemných zastávok na oddych počas túry je trávnaté rázcestie Pod Tanečnicou, kúsok od sedla Medzirozsutce. Už odtiaľto vidno Malý Rozsutec. Výstup k nemu trvá len pár desiatok minút, no v určitej časti treba počítať s reťazami.

Na Medzirozsutci si turisti môžu vybrať, či sa vydajú na Malý, alebo náročnejší Veľký Rozsutec, prípadne zvládnu oba. Po rovnakej trase sa turisti dostanú naspäť do Bieleho Potoka.

Veľký Rozsutec (zdroj: TASR)

Sivý vrch a Babky

Jedným z najmenších vrchov v Západných Tatrách je Sivý vrch, ktorý ako jeden z mála vrchov v tejto oblasti nedosahuje výšku dvetisíc metrov.

"Oblasť Sivého vrchu je terra incognita pre mnohých ľudí," hovorí Mäkký. Dodáva, že mnohí tento vápencový vrchol s mnohými skalnými vežami a útvarmi dokonca mylne považujú za súčasť Roháčov.

Na Sivý vrch sa dá dostať z horárne pod Bielou skalou medzi Liptovom a Oravou, kde sa začínajú Západné Tatry a ich hrebeňovka. Mäkký však odporúča začať túru v lokalite Bobrovecká vápenica pri Liptovskom Mikuláši. Nachádza sa tu parkovisko a o pár kilometrov ďalej, na križovatke s obcou Jalovec, aj autobusová zastávka.

Sivý vrch a Babky (zdroj: Ľubo Mäkký, hiking.sk)

Z Bobroveckej doliny sa treba vydať po modrej značke až k rázcestiu Nad kameňolomom. Cesta k nemu je výrazne strmá. Na trase je možné navštíviť aj partizánsky bunker alebo skôr jaskyňu. Modrá značka privedie turistov až k Chate pod Náružím na poľane Červenec.

"Chata patrí obci Bobrovec a striedajú sa tu rôzni chatári," hovorí Mäkký. Dodáva, že nie vždy je chata otvorená. V jej blízkosti sa nachádzajú aj pitné pramene.

Sledujúc modrú značku, turisti sa dostanú až k sedlu Predovratie, kde už musia sledovať zelenú značku. Tá privedie turistov na Sivý vrch. Túra môže pokračovať aj ďalej, na vrchol Babky, ktorý ponúka nádherné výhľady na hlavný hrebeň Západných Tatier a takisto Liptov.

"Všetky túry majú prvotriedne značenie," ubezpečuje Mäkký.

