Čítanie na víkend: Načo je dobrá husia koža či katastrofa po slovensky

Príbeh mestečka, ktoré zomrelo

Ekologické katastrofy, akou bola mimoriadne ničivá jadrová havária v ukrajinskom Černobyli v roku 1986 či masívny únik kalu z odkaliska hlinikárne v maďarskej Ajke pred deviatimi rokmi, rezonujú v povedomí.

No len málo sa vie o tom, že aj na Slovensku máme vlastný odstrašujúci príklad.

Začal sa v 50. rokoch, keď sa rozhodlo o tom, že v obci Horné Opatovce sa bude vyrábať strategická surovina.

Keď tu v auguste 1953 vyfabrikovali prvý hliník, na dedinu sa začali valiť fluórové exhaláty a exhaláty polycyklických uhľovodíkov. Problémy pribúdali.

Tráva a sneh boli ustavične čierne, postupne začali kapať včely, kravy, ochoreli stromy, množili sa choroby.

Čím si museli prejsť ľudia, ktorí tu aj so svojimi rodinami žili a dokedy trvalo ich zúfalstvo?

Prečo je dobré báť sa

Strach nás sprevádza už od narodenia. Bábätká sa boja hlasných zvukov, nečakaných pohybov a neznámych tvárí. Neskôr sa boja zvierat a nadprirodzených bytostí, duchov či bubákov.

Hoci deti majú strach častejšie, častejšie sa s ním aj vyrovnajú.

„Keď už má chorobný strach dospelý, je to väčší problém. Dieťa si to môže odžiť, dospievaním sa mnohé racionálne strachy môžu vyriešiť, ale dospelý môže ťažko bojovať so strachom, o ktorom vie, že je iracionálny,“ hovorí prednosta psychiatrickej kliniky a profesor na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Ján Pečeňák.

Podľa viacerých odborníkov dnes žijeme v storočí strachu, v ktorom strach predáva a zarába peniaze nielen súkromným spoločnostiam, ale aj politikom či médiám.

Nobelovka za mier, väzenie za teror

Pondelok 21. marca 1960 otvoril novú kapitolu v živote Nelsona Mandelu, ktorého celý svet pozná ako nositeľa Nobelovej ceny za mier.

Rozhodol sa, že končí s nenásilným odporom a že nastal čas vziať do rúk zbraň. Toto rozhodnutie ho stálo 27 rokov za mrežami a aj zápis na zoznam teroristov, kde bol v spoločnosti Saddáma Husajna a Usámu Bin Ládina.

Čo priviedlo intelektuála, ktorý nikdy neslúžil v armáde, k zmene postoja?

„V živote každého národa nastane chvíľa, keď je na výber z dvoch možností: podrobiť sa alebo bojovať. V Južnej Afrike táto chvíľa nadišla. Niet inej cesty, ako prejsť do protiútoku a využiť pri tom všetky možnosti,“ stálo v letáku Oštepu národa.

Rozhovor o násilí a ideológii

Už ste niekedy videli teroristu, ktorý by sám seba označil za zločinca? Sotva. Pre svoje ciele si vie vždy nájsť dômyselné ospravedlnenia.

Kde je však hranica medzi revolučným vzdorom, radikalizmom, vojnou a extrémnym násilím?

„Nikto nemôže povedať, že terorizmus rovná sa akákoľvek podoba ozbrojeného odporu, ani to, že ozbrojený odpor nie je v istých situáciách legitímny,“ hovorí politológ Tomáš Zálešák.

"Terorizmus v určitých podobách možno zahrnúť pod širší pojem asymetrickej vojny, ale nie každá asymetrická vojna, napríklad partizánska, je terorizmus," pokračuje.

Tip z archívu: Príbehy z iného sveta

Nevydržali žiť v civilizácii, a tak sa všetkého vzdali a ušli na šumavskú samotu.

Žijú tam už desiatky rokov a neplánujú sa vrátiť späť. Chcú jediné. Aby sme im dali pokoj.

Kniha ôsmich rozhovorov so siedmimi mužmi a dvoma ženami Raději zešílet v divočině vznikala takmer dva roky a jej autor Aleš Palán v rozhovore pre SME hovorí, že možnosť rozprávať sa s nimi mu priniesla do života zmätok. Začal pochybovať o viacerých témach, ktoré dovtedy považoval za samozrejmé.

Na knihe spolupracoval s oceňovaným českým fotografom Janom Šibíkom a o samotároch pripravuje dokument so slovenským režisérom Mirom Remom.