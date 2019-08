Kozmopolitné mesto na Váhu. S ostrovom aj oblátkami

Walesan Mike Valek žije s rodinou v Piešťanoch štyri roky. Prekvapilo ho, že Piešťančania bicyklujú v každom počasí

3. aug 2019 o 6:46 Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/659480483&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

V Cardiffe sa zaľúbil do Slovenky a v roku 2006 ho prvýkrát vzala na Slovensko. Do rodných Piešťan. Bola zima. O niekoľko rokov neskôr opustili Britské ostrovy a usadili sa v meste na Váhu natrvalo.

Walesan Mike Valek je ďalším hosťom anglického podcastu Spectacular Slovakia, v ktorom rozpráva o živote v kúpeľnom meste na Slovensku.

Piešťany považuje za kozmopolitné mesto. V lete sem vo veľkom prichádzajú návštevníci z arabských krajín, bez ktorých by už Piešťany neboli tým, čím sa stali v posledných desaťročiach. Medzinárodná komunita tu však funguje aj bez nich.

Piešťany sú tiež mestom bicyklov, oblátok a vodných športov. Kam by však Mike, domáci z cudziny, vzal zahraničných turistov? Dozviete sa v najnovšej epizóde podcastu.

