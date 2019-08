Fico hovorí o drogovom škandále Trubana, Procházkov joint mu neprekážal

K tráve sa v minulosti priznali viacerí politici.

4. aug 2019 o 19:50 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Keď politika potreboval, aby s ním mohol zložiť vládu, bol Robert Fico k marihuane tolerantný. Pri inom už hovorí o drogovom škandále.

Vo štvrtok predseda Smeru obvinil médiá, že sa snažia prekryť škandál lídra koalície Progresívne Slovensko a Spolu Michala Trubana. Len preto podľa neho písali o komunikácii obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera so synom oligarchu blízkeho Smeru Norbertom Bödörom, o ich vplyve na políciu a súdy, čo označil za pseudokauzu.

Truban na zostrihanom videu rozprával študentom na prednáške o svojej skúsenosti s užívaním drog.

Keď sa video objavilo, Truban doplnil, že išlo o fajčenie marihuany a študentom hovoril o zlom psychickom stave, ktorý prichádza, keď opadne jej účinok.

K skúsenosti s marihuanou sa ešte v roku 2014, pred prezidentskými voľbami, priznal aj jeden z kandidátov Radoslav Procházka.

"Ochutnal som to asi pred dvadsiatimi rokmi v partii na vandri v Strážovských vrchoch, ale neurobilo mi to dobre a už to skúšať nepotrebujem," priznal Procházka v ankete SME.

Hoci bol v prezidentských voľbách jeho súperom, Fico vtedy o drogovom škandále nehovoril a po parlamentných voľbách 2016 s Procházkovou stranou Sieť bez problémov vytvoril vládnu koalíciu.

Na otázku, prečo joint nevyradil Procházku z povolebných rokovaní, ale pri Trubanovi ho Fico považuje škandál, tlačový odbor Smeru neodpovedal.

S dekriminalizáciou by súhlasil

Začiatkom vlaňajška predložila vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z Mosta-Hídu vláde návrh na čiastočnú dekriminalizáciu drog. Určila množstvá látok, za ktoré by pri prvom priestupku hrozilo len napomenutie či pokuta.