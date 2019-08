Ruská technika nešla z EÚ ani do nej, Slovensko neporušilo embargo

Ministerstvo zahraničia vyvrátilo podozrenie generála Macka.

2. aug 2019 o 12:39 (aktualizované 2. aug 2019 o 12:49) SITA

BRATISLAVA. V prípade leteckého prevozu ruskej vojenskej techniky do Srbska ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje, že nešlo o dovoz vojenského materiálu z Ruska do EÚ a ani vývoz z EÚ do Ruska.

Okrem toho, prevoz nebol zabezpečený štátnymi príslušníkmi, právnickými osobami členských štátov ani prostredníctvom lietadiel registrovaných v členských štátoch.

Ruská technika do Srbska

Tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí tak reaguje na informácie, že Slovensko umožnilo letecký transport ruskej vojenskej techniky do Srbska.

Vo štvrtok na to upozornil bývalý vysokopostavený generál a člen strany Spolu Pavol Macko.

Rezort diplomacie tiež argumentuje, že udeľovanie súhlasu na prelet civilných lietadiel nepatrí do ich pôsobnosti.

"Na základe dostupných informácií hodnotíme, že v danom prípade nešlo o dovoz vojenského materiálu z Ruska do EÚ a ani vývoz z EÚ do Ruska a prevoz nebol zabezpečený štátnymi príslušníkmi ani právnickými osobami členských štátov alebo prostredníctvom lietadiel registrovaných v členských štátoch. Transakcie takéhoto typu môžu byť, za dodržania príslušných podmienok, vykonané v súlade s predpismi," uviedol tlačový odbor rezortu diplomacie.

Dokumentácia nedeklarovala zbrane

V prípade prepravy ruskej vojenskej techniky požiadala o prelet letecká spoločnosť Aviacon Zitotrans. Ide o civilného leteckého prepravcu, ktorý pravidelne lietava cez vzdušný priestor Slovenska.

Vyplýva to zo stanoviska ministerstva dopravy na otázky súvisiace s prevozom ruských obrnených transportérov do Srbska.

"Ani deklarovaný odosielateľ, ani príjemca, nie sú vojenskou organizáciou. Letecký dopravca predložil v poriadku všetky dokumenty a podľa predložených dokladov neboli na palube lietadla žiadne zbrane. Príslušná sekcia ministerstva dopravy posúdila všetky dokumenty, ktoré mala k dispozícií. Na základe predložených dokladov postupovala štandardným spôsobom a vydala povolenie na prelet. Na základe predložených povolení ani nemala žiadny právny dôvod takýto prelet nepovoliť," uviedol tlačový odbor ministerstva dopravy vo svojej reakcii.

Ministerstvo zdôraznilo, že išlo o let bez medzipristátia a v takýchto prípadoch tranzitné krajiny nemajú možnosť skontrolovať obsah lietadla.

Embrgo po anexii Krymu

Macko tvrdí, že ak Slovensko umožnilo tranzit ruskej vojenskej techniky cez naše územie, zrejme porušilo embargo, ktoré Európska únia uvalila na Rusko po anexii Krymu.

Upozornil na článok bruselského portálu Politico, ktorý informuje, že Rumunsko odmietlo tranzit ruskej vojenskej techniky do Srbska.

Prevoz desiatich obrnených transportérov však povolila maďarská vláda, podľa ktorej sa na povolení tranzitu podieľalo Slovensko aj Poľsko.

"Krajiny EÚ uvalili po anexii Krymu embargo na akékoľvek obchodovanie s vojenskou technikou a technikou dvojakého použitia s Ruskou federáciou. Za sankcie hlasovala a opakovane ich potvrdzovala aj vláda Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Umožnením tranzitu však toto embargo Maďarsko, ale zrejme aj Slovensko, porušujú," uviedol Macko vo svojej reakcii.

"Maďarská výhovorka, že vojenská technika bola na palube civilného lietadla, neobstojí," dodal Macko vo svojom stanovisku.



Po tom, čo Rumunsko odmietlo tranzit ruskej vojenskej techniky do Srbska, vláda Viktora Orbána povolila letecký prevoz desiatich obrnených transportérov. Podľa vyjadrení predstaviteľov maďarskej administratívy musel ísť transport z geografických dôvodov cez Slovensko aj Poľsko.