Správy, ktoré zaujali cudzincov.

2. aug 2019 o 13:04 The Slovak Spectator

1. Plánujete si výlety na august? Tieto podujatia po celom Slovensku by ste určite nemali premeškať: AUGUST 2019: Top 10 events in Slovakia

2. Týchto slovenských autorov prekladajú aj do nemčiny. Čím zaujali nemecké publikum? German readers curious about central Europe, writers look to reach them

3. Aké je to pracovať na najvyššie položenom mieste na Slovensku? Vysvetlí vám astronóm Ján Rybák: What it’s like to work at the highest workplace in Slovakia

4. Päť vecí, ktoré priniesol proces so zmenkami: Decoded messages, new promissory note and missing witness

5. Tanec, festival jogy alebo koncert klasickej hudby zažijete už v najbližších dňoch v Bratislave: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

6. V USA odhalia bustu generála Štefánika: Slovak statesman to get a bust in the USA

7. Trojička stojí na Župnom námestí už od 18. storočia. Poznáte jej príbeh? The order that saved Christians from captivity built a unique church

8. Slovenské hrady opravujú aj cudzinci: Cynthia from Mexico also helps to reconstruct a castle

9. Starbucks otvára svoju šiestu kaviareň na Slovensku – a v Bratislave to nebude: Starbucks to open its first café outside Bratislava

10. Admin Zomri: Nechcel som robiť vtipy o politike. They wear black bags on heads and mock politicians. What is Zomri?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.