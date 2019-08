Dobré ráno: Vidíme signály, že prichádza ekonomická kríza?

Čo sa deje a ako nás to ovplyvní.

4. aug 2019 o 23:03 Tomáš Prokopčák, Martina Raábová

Americký FED znižuje úrokovú sadzbu a uvoľňuje menovú politiku Spojených štátov.

Bankári sa totiž boja, že krajina môže mať problém a treba jej trošku pomôcť. Dlhopisová výnosová krivka je už druhý kvartál obrátená, či v minulosti vždy znamenalo, že do dvoch rokov príde recesia. O technickej recesii dnes už hovorí Veľká Británia, spomaľuje Nemecká ekonomika, vo svete zúria obchodné vojny – a to dokonca aj medzi bývalými spojencami.

Prichádza teda veľká ekonomická kríza? Aká je jej pravdepodobnosť a mali by sme začať panikáriť, alebo sa vlastne nič vážne nedeje?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Martinou Raábovou.

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje vyšetrenie Kočnerovej komunikácie za prioritu. Stav, v ktorom konanie súdov a orgánov činných v trestnom konaní ovplyvňovali osoby, ktoré na to nemali ústavné a ani zákonné oprávnenie, podľa nej nepatrí do právneho štátu.

Koaličná strana Most-Híd už rokuje o spolupráci so stranou SMK pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Bugár ale povedal, že na takúto spoluprácu majú v Moste podmienky, o podmienkach hovorí aj SMK.

Expremiér a, no... povedzme len expremiér Vladimír Mečiar údajne zakladá novú politickú stranu. Povedal to pre portál pluska.sk. Mečiar zatiaľ nepovedal, či sa do politiky plánuje vrátiť aj on sám, alebo bude len pomáhať.

Nový britský premiér utrpel koncom minulého týždňa prvú porážku. V miestnych doplňovacích voľbách jeho konzervatívcov porazili liberálni demokrati, čím toryovci stratili kreslo v parlamente. Johnson má teda v Dolnej snemovni momentálne väčšinu len o jeden jediný hlas.

Slnečný pohon funguje. Ukázal to kozmický experiment na obežnej dráhe, solárnej plachetnici LightSail sa podarilo posunúť len vďaka plachte a prúdu častíc z našej hviezdy. Vesmírne zariadenia má ukázať, aké sú možnosti takéhoto druhu pohonu v kozme.

Odporúčanie

Mohli by Spojené štáty prehrať vojnu s Čínou? Nuž, mohli. Aj keď by to nebolo tak, že by Čína ovládla Washington. No vo svojom regióne má značnú výhodu. Myslí si to aspoň magazín The Atlantic, ktorý sa pozrel na rozloženie síl v oblasti aj na simulácie takejto budúcej vojny. Ak vás a podobné myšlienkové cvičenie zaujíma, odporúčam si prečítať text Ako by USA mohli prehrať vojnu s Čínou.

