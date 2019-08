Danko navrhe, aby bol NKÚ prepojený s parlamentom

Kontrolný úrad chce zriadiť výbor na pôde parlamentu.

3. aug 2019 o 8:22 SITA

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko na poslaneckom grémiu na jeseň navrhne, aby bol Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) prepojený s parlamentom. Jeho stanovisko agentúre SITA zaslala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Šéf parlamentu tak reagoval na iniciatívu NKÚ zriadiť kontrolný výbor na pôde parlamentu. Za vzor by si vzali Českú republiku, kde obdobný výbor zriadili ešte v roku 2006. Prezident českého NKÚ Miloslav Kala priblížil, že ich parlamentný výbor kontroluje, či vláda plní to, k čomu sa zaviazala.

„S výborom máme dobré skúsenosti. Nekomplikuje vládnutie. Väčšie zastúpenie majú opozičné strany. Výbor rokuje za účasti verejnosti i zástupcov kontrolného úradu,“ vysvetlil.

Klus: Výbor by mohol mať zmysel

Podľa poslanca NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Martina Klusa príklad z Českej republiky ukazuje, že by takýto výbor mohol mať zmysel.

Súvisiaci článok Národný kontrolný úrad žiada zriadenie parlamentného kontrolného výboru Čítajte

„Skôr ako samostatný výbor si však viem v rámci znižovania byrokracie predstaviť zlúčenie tejto agendy s niektorým zo súčasných kontrolných výborov. Takáto zmena by sa mohla udiať spoločne s rozšírením doterajšej kontrolnej činnosti výborov NR SR tým, že by sa im priznali aj vyšetrovacie právomoci, čo sme navrhovali už v minulosti,“ povedal pre agentúru SITA.



Poslanec NR SR z poslaneckého klubu strany Most-Híd Martin Fedor pre agentúru SITA uviedol, že myšlienka zriadenia špecializovaného kontrolného výboru na pôde parlamentu je namieste, pretože aj takýto nezávislý kontrolný orgán by sa mal zodpovedať voleným zástupcom a umožniť im do detailu sa oboznámiť so spôsobom fungovania, ale aj detailmi vlastného hospodárenia.

„Bolo by však tiež žiadúce posilniť kompetencie NKÚ a rozšíriť dohľad aj na kontrolu hospodárenia napríklad slovenských tajných služieb. Iste by to bol spôsob ako zefektívniť systém fungovania a zaviesť účinný spôsob kontroly aj do organizácií, kde takýto externý spôsob detailnej kontroly jednoducho chýba,“ dodal koaličný poslanec.

Lepšie riadenie štátu

Šéf NKÚ Karol Mitrík tvrdí, že bez kontroly nie je možné riadiť štát. „Neviete, či napredujete, alebo sa vraciate naspäť. Kontrolný výbor by mal prispieť k lepšiemu riadeniu štátu,“ vysvetlil.

Ak by bol výbor na pôde parlamentu zriadený, za účasti ministrov či štatutárnych predstaviteľov kontrolovaného subjektu by tam boli povinne prerokovávané záverečné správy z kľúčových kontrolných akcií NKÚ.