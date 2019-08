Žitňanská kritizuje ministerstvo za málo asistentov v špeciálnych školách

Za nedostatok asistentov učiteľa čelí rezort školstva ďalšej kritike.

3. aug 2019 o 13:16 SITA

BRATISLAVA. Za nedostatok asistentov učiteľa čelí rezort školstva ďalšej kritike.

„Ministerstvo školstva opäť zlyhalo. Ani tento školský rok nedostanú všetky deti so zdravotným postihnutím asistentov učiteľa podľa potreby," napísala na svojom facebookovom profile Jana Žitňanská z tímu vznikajúcej strany Za ľudí.

Ministerstvo sa podľa Žitňanskej rozhodlo pre nepochopiteľný krok - odňať časť asistentov zo špeciálnych škôl.

"Síce to zdôvodňuje snahou o integráciu detí so zdravotným postihnutím do bežných škôl, ale faktom je, že na tých špeciálnych školách, kde doposiaľ títo - dnes už prevelení asistenti - pôsobili, deti s ťažkým zdravotným postihnutím zostanú, len odteraz bez potrebnej a nevyhnutnej asistencie. To môže viesť k nútenému homeschoolingu,“ napísala.

Krok kritizuje aj Sopko

S podobnou kritikou vystúpil nedávno poslanec parlamentu za OľaNO Miroslav Sopko, aj Slovenská komora učiteľov Slovenska (SKU).



Žitňanská, ktorá sa dlhodobo venuje problematike osôb so zdravotným postihnutím, už v minulosti ako poslankyňa predkladala zákon, ktorý by zabezpečil nárokovateľnosť asistentov učiteľa pre všetky deti.

„Je mi jasné, že do začiatku školského roku sa nepodarí zabezpečiť, aby všetky žiadosti o pridelenie asistentov boli kladne vybavené. Spôsob, akým sa dá situácia aspoň trochu zmierniť, je, aby aj osobní asistenti mohli sprevádzať deti do škôl. Chce to len dobrú vôľu zo strany ministra Richtera. A áno, bezpodmienečne je potrebné paralelne riešiť aj navýšenie financií na asistentov učiteľa,“ napísala bývalá parlamentá poslankyňa a bývalá europoslankyňa na svojom facebooku.

Osobní asistenti totiž spadajú do kompetencie rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vedie Ján Richter (Smer-SD).

„Ak má ťažko zdravotne postihnuté dieťa navrhnutú osobnú asistenciu, osobný asistent nezabezpečuje osobnú asistenciu počas doby, keď je dieťa v škole, asistencia na tieto účely má byť zabezpečovaná prostredníctvom asistenta učiteľa,“ vysvetlila pre agentúru SITA úlohu osobného asistenta riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová.

Požiadavky škôl sú zatiaľ nenaplnené

„Doposiaľ nie je naplnená ani polovica požiadaviek škôl. Zároveň došlo k presunom počtu asistentov zo špeciálnych škôl do bežných škôl, čo vyvolá veľké napätia, zhorší starosť o najzraniteľnejších a zníži ešte viac kvalitu vzdelávania,“ upozornil nedávno aj Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov.

Opozičný poslanec Sopko zas pripomenul, že financie na zabezpečenie odborných zamestnancov, teda psychológa a špeciálneho pedagóga, dostávajú školy, ak majú 20 a viac začlenených žiakov - cez zvýšený normatív.

„Toto však nestačí aj na hodnotenie učiteľov, ktorí s týmito deťmi pracujú,“ povedal poslanec.

Kritika na hlavu ministerstva sa zniesla po tom, čo zverejnilo výšku pridelených finančných prostriedkov na asistentov učiteľa na ďalšie obdobie.