Kritériom zeleného obstarávania nemusí byť najnižšia cena

Na verejné obstarávanie spojené s ekológiou bude metodika, zelenší bude aj Úrad pre verejné obstarávanie.

5. aug 2019 o 12:35 TASR

BRATISLAVA. Na zelené verejné obstarávanie bude existovať metodika, zelenšie sa chce správať aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Vyplýva to z Koncepcie rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v SR, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v spolupráci s ÚVO.

Kritériom nemusí byť najnižšia cena

Všeobecná metodika k zelenému verejnému obstarávaniu je prílohou koncepcie, ktorú ešte musí schváliť vláda.

Štátnym inštitúciám v nej ÚVO radí, ako vytvoriť zelenú zákazku a na základe akých kritérií ju vyhodnotiť.

Pripomína napríklad, že kritériom nemusí byť najnižšia cena, ale aj náklady životného cyklu. Do tých môže obstarávateľ zaradiť aj environmentálne náklady, napríklad na zmierňovanie zmeny klímy.

Šetrnejšie alternatívy

Príkladom chce ísť aj samotný úrad. V koncepcii sľubuje, že po vzore Ministerstva životného prostredia už nebude kupovať vodu balenú v plastových fľašiach.

Bude tiež povinne nakupovať environmentálne šetrnejšie alternatívy papiera, počítačovej techniky alebo motorových vozidiel. V blízkej dobe chce napríklad obstarať elektromobil, ktorý chce prezentovať ako príklad dobrej praxe.

Environmentálne hľadisko má tiež pribudnúť do zákona o verejnom obstarávaní. Novelu s touto definíciou by mal ÚVO predložiť na rokovanie vlády do 30. septembra. Do 31. decembra by tiež mali envirorezort a ÚVO podpísať memorandum.

Ďalším nelegislatívnym materiálom by zas ministerstvo chcelo zaviazať všetky ústredné orgány štátnej správy, aby v roku 2019 zeleným spôsobom obstarávali papier, počítače, monitory, vozidlá a dopravné služby.

Návrh produktových skupín

Tieto produktové skupiny Ministerstva životného prostredia a ÚVO vybrali a základe analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorý skúmal trhovú dostupnosť zelených alternatív.

Pripraviť k nim chce aj metodiky, ktoré má vláde predložiť do 31. októbra. Na ďalší kalendárny rok má ministerstvo navrhnúť ďalšie produktové skupiny, malo by to stihnúť do 31. januára.

V roku 2018 štát zeleným verejným obstarávaním získal 7,58 percenta zákaziek, Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 - 2020 pritom stanovuje cieľ 50 percent.

Obmedzené využívanie zeleného verejného obstarávania kritizuje aj Európska komisia.