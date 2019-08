Ukradnúť bicykel zo strešného nosiča nie je ťažké

Nechávať bicykle na streche polícia neodporúča.

6. aug 2019 o 20:17 Jakub Doubek

BRATISLAVA. Necelé tri minúty trvalo zlodejom, kým ukradli bicykel zo strechy auta. Bezpečnostná kamera z vedľajšej budovy práve počas krádeže nenahrávala.

"Mal som ho zamknutý na strešnom nosiči,“ hovorí Marek Bilančík. Koncom júla sa vrátil z dovolenky a od auta odišiel na pár desiatok minút.

Nosič nebol takmer vôbec poškodený. Bilančík si preto myslí, že išlo o profesionálnu prácu. "Nemali odkiaľ vedieť, kedy sa vrátim z dovolenky. Ja som to do poslednej chvíle nevedel."

Šikovnosť zlodejov si nevie vysvetliť. "Sám sa musím stavať na špičky, aby som na bicykel dosiahol,“ hovorí Bilančík.

Nosič slúži len na presun

Polícia varuje, že nosič nie je bezpečným miestom na odkladanie bicyklov. Najčastejšie podľa nej miznú bicykle z verejných priestranstiev, najmä z parkovísk pred hypermarketmi. Radí, aby pri bicykli vždy niekto zostal.

“ Nikdy by som si nenechal bicykel bez dozoru na aute. „ Peter Gahér, predajca komponentov na autá

"Odporúčame bicykle skladovať v priestoroch, ktoré sú pod kontrolou, a nenechávať bicykle nezabezpečené bez dohľadu,“ radí policajná hovorkyňa Denisa Baloghová.

„Nikdy by som si nenechal bicykel bez dozoru na aute,“ hovorí predajca komponentov na autá Peter Gahér. Ak je to možné, bicykel najradšej vkladá priamo do auta. „To však nie je riešenie pre štvorčlennú rodinu,“ dodáva.

Zámky na nosičoch väčšinou nie sú také kvalitné, aby krádeži zabránili.

Tri typy nosičov