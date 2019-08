Na stavbu Dankovho stožiaru prispel aj Smer, Fico dal tisícku

Danko prispel na stožiar sumou 9000 eur.

5. aug 2019 o 13:09 TASR

BRATISLAVA . Poslanecký klub Smeru prispel šéfovi parlamentu Andrejovi Dankovi na stavbu stožiara pred budovou parlamentu sumou 5000 eur.

Predseda Smeru Robert Fico prispel osobným darom 1000 eur. TASR o tom informoval hovorca strany Ján Mažgút.

"Strana Smer považuje pozitívne zviditeľňovanie štátnych symbolov a prehlbovanie vlastenectva za správnu štátnu politiku, a preto bude vždy pripravená podobné aktivity podporovať," uvádza sa v stanovisku strany.

Kancelária má rozpracované desiatky darovacích zmlúv v súvislosti s výstavbou stožiara pred parlamentom.

Zemné práce na osadenie stožiara by mali podľa Danka stáť okolo 16-tisíc eur plus DPH, druhá časť výstavby by si mala vyžiadať 38-tisíc eur.

Tridsať metrov je najvyššia možná výška, ktorú povolili technici a stavební inžinieri v súvislosti so stožiarom, ktorý chce pred parlamentom dať postaviť Danko.

Samotný Danko prispel na stožiar sumou 9000 eur a podobnou sumou mal prispieť aj vedúci Kancelárie Daniel Guspan.