Ministerstvo poskytne na monitorovanie vôd päť a pol milióna eur z eurozdrojov

Termín na predloženie žiadostí je 30. október 2019.

5. aug 2019 o 15:42 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytne na monitorovanie a hodnotenie vôd 5,5 milióna eur z európskych zdrojov.

Začiatkom augusta otvorilo 52. výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

"Cieľom výzvy je zabezpečenie povinností v oblasti monitorovania vôd, vyplývajúcich z Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 - 2021. S týmto cieľom je potrebné vytvorenie podporných nástrojov na primerané sledovanie a hodnotenie povrchových a podzemných vôd," priblížila Zuzana Onufer z tlačového oddelenia MŽP.

Podľa jej slov by mal vzniknúť ucelený informačný systém, z ktorého budú okrem ministerstva čerpať informácie aj ďalšie inštitúcie zapojené do zavádzania európskej smernice v oblasti vodnej politiky do praxe.

Termín na predloženie žiadostí do prvého hodnotiaceho kola je 30. október 2019. "Výdavky projektu na to, aby boli uznané za oprávnené, musia byť vynaložené najneskôr do konca roka 2023," pripomenula Onufer.

Výzva je otvorená až do vyčerpania finančných prostriedkov.