Dobré ráno: Mečiar zakladá stranu, je to odkaz oligarchov Ficovi?

Namiesto súdu a väzenia Mečiar zvažuje návrat do politiky.

5. aug 2019 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/661656347&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Rozprávať by sme sa mohli, či Vladimír Mečiar nepatrí do väzenia. Jeho amnestie sa po zhruba dvoch desaťročiach podarilo zrušiť, čo umožňuje dovyšetriť zavlečenie Michala Kováča mladšieho štátnymi zložkami tejto krajiny.

A niektoré právne názory hovoria, že medzi obvinenými by mal byť aj sám Mečiar.

Namiesto toho bývalý premiér a najnovší obľúbenec konšpiračných kruhov zahlásil, že chce založiť novú stranu. Alebo teda, nejakú už existujúcu na novú stranu prerobiť. Prečo sa teda ešte v roku 2019 vôbec o nejakom Vladimírovi Mečiarovi rozprávame? Prečo a pre koho vlastne zvažuje svoj návrat do politiky?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Na stavbu stožiara Andreja Danka už prispel aj Smer sumou 5-tisíc eur, ďalšiu tisícku pridal Robert Fico z vlastných. V Smere hovoria o pozitívnom zveľaďovaní štátnych symbolov a prehlbovaní vlastenectva. Ako má obria tyč vedľa hradu čosi prehlbovať, to už nepovedali.

Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská dostala ponuku, aby vstúpila do vznikajúcej strany Tomáša Druckera. Kurilovská údajne ponuku zvažuje. Drucker viackrát povedal, že myslí na vlastnú stranu, najmä po tom, ako v júnovom prieskume dôveryhodnosti politikov skončil na treťom mieste po premiérovi a prezidentke.

V júni spomalil súkromný sektor eurozóny, vzrástla tak aj hrozba recesie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý včera zverejnila agentúra IHS Markit. Mesačný prieskum tejto agentúry pritom využíva aj Európska centrálna banka ako jeden z podkladov, keď rozhoduje o menovej politike. Dôvodmi sú obchodné spory, globálne spomalenie rastu aj brexit.

Rusi vnímajú súčasnú vládu horšie, ako sovietske vedenie. Naznačujú to včerajšie výsledky Analytického centra Jurija Levadu. Centrum porovnávalo prívlastky pri sovietskom a súčasnom režime, minulosť vyznela lepšie. Medzičasom v Moskve zatkli už viac ako dvetisíc demonštrantov, ktorí požadovali slobodné a férové voľby. Opozícia odkázala, že zvolá celoštátne protesty.

Japonsko povolilo experimenty s ľudskými a zvieracími bunkami. Cieľom je totiž vypestovať ľudské orgány v zvieratách, na to však treba vložiť ľudské kmeňové bunky do embryí zvierat. Prvé pokusy majú prebiehať na hlodavcoch, u ktorých by mal vzniknúť pankreas z ľudských buniek.

A ešte na koniec sa pochválime: naše podcasty prekonali 9 miliónov prehratí a v júli počúvalo Dobré ráno rekordný počet ľudí. Ďakujeme za dôveru a prezradím, že chystáme čosi pre našich verných fanúšikov.

Odporúčanie

Možno ste si to všimli, možno nie, ale keďže ste nás o to prosili, vyslyšali sme. Rozhovory Zuzany Kovačič Hanzelovej už nájdete aj ako podcasty, rozhovory ZKH si tak môžete vypočuť aj na svojom smartfóne vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii či na Spotify. A práve tento náš podcast je mojim dnešným odporúčaním.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.