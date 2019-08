Odišli od Matoviča, dve nezaradené poslankyne budú kandidovať za KDH

Hlina predstavil posily do parlamentných volieb.

7. aug 2019 o 11:33 SITA

BRATISLAVA. Nezaradené poslankyne Elena Červeňáková a Soňa Gaborčáková budú v budúcoročných parlamentných voľbách kandidovať za mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Hlina ide do zlomových časov

Predseda KDH Alojz Hlina je presvedčený, že ideme do zlomových časov. „Čaká nás zápas o to, aký svet tu chceme. Zápas medzi konzervatívcami a liberálmi a zápas o podobu konzervatívnej politiky," povedal na tlačovej besede s tým, že preto potrebujú postaviť do parlamentných volieb ľudí, ktorí budú bojovať.

„Sme posilnení o dve posily a tomu sa veľmi teším. Poslankyne Gaborčáková a Červeňáková idú s nami spolupracovať. Idú pomáhať kresťanskej demokracii a my sa na to tešíme. KDH chce postaviť najsilnejšiu kandidátku tak ako v posledných eurovoľbách," dodal a podotkol, že na kandidátke budú ľudia podľa rôznych modulov ako napríklad modul primátori a starostovia či modul sila kresťanského sveta.

V tomto module bude aj spomínaná dvojica poslankýň.

Opustili Matoviča

Poslanci Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Jozef Lukáč, Veronika Remišová a Anna Verešová v júni oznámili, že v parlamentných voľbách 2020 nebudú už kandidovať za hnutie OĽaNO.

Veronika Remišová o tom informovala v utorok 18. júna s tým, že to bolo pre nich veľmi ťažké rozhodnutie.

„Hoci sme neboli členmi hnutia OĽaNO, práci pre hnutie sme venovali všetku energiu. K nášmu rozhodnutiu prispeli viaceré dôvody," uviedla.

Pätica poslancov opustila poslanecký klub hnutia a v parlamente pôsobia ako nezaradení. Remišová pôsobila ako šéfka poslaneckého klubu OĽaNO, následne sa pridala k tímu exprezidenta Andreja Kisku, ktorý zakladá novú stranu s názvom Za ľudí.