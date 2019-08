Sulík: Cítim, že rastieme, Trubanove úvahy o drogách odradia voličov

Ešte v júni ste pre SME po vyjadreniach viacerých členov o dusne v strane povedali, že po júnovom kongrese cítite podporu členskej základne. Čo sa zmenilo, že ste v pondelok nečakane na 7. septembra zvolali mimoriadny kongres, na ktorom sa bude voliť nový líder?

Pred niekoľkými dňami som od vás dostal okruhy tém na náš rozhovor a hneď prvý bol, že silnejú hlasy na výmenu lídra. Tak nech sa páči. Ak silnejú hlasy na vystriedanie lídra, všetci členovia si môžu v slobodných tajných voľbách zvoliť iného predsedu alebo potvrdiť mňa. Pokladám za demokratické a správne, aby ten, kto bude zvolený, viedol stranu do volieb so silným mandátom.

Títo členovia sa však vyjadrovali v zmysle, že prípadná výmena lídra je aktuálna až po parlamentných voľbách 2020, pretože ak by sa zmena urobila teraz, mohla by byť pre stranu likvidačná. Vychádzali z toho, že väčšina voličov si stranu spája s jej lídrom.

Ale väčšie riziko by bolo viesť debatu o lídrovi krátko pred parlamentnými voľbami, to by voliči vnímali oveľa kritickejšie. Preto som sa podobne ako v roku 2016 rozhodol, že dávam túto možnosť, ale potom sa debaty o výmene lídra skončia.

SaS má šancu byť vo voľbách veľmi úspešná, ale nemôžeme si sami zavadzať v ceste. Každý, kto chce kandidovať, má teraz mesiac na oslovovanie členov a my ich zasa nemáme 10-tisíc, ale 200. Náš kongres 7. septembra bude aj štartom našej ostrejšej volebnej kampane.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V SaS silnejú ponosy na Sulíka, zmena lídra by strane mohla prospieť, hovoria Čítajte

Spomenuli ste rok 2016, keď proti vám plánoval kandidovať Jozef Mihál. Vtedy ste posunuli termín kongresu na skorší čas a on nakoniec nekandidoval. Nie je aj teraz za vaším rozhodnutím snaha eliminovať šance napríklad Ľubomíra Galka, ktorý chcel kandidovať, ale až v roku 2020, a nie takto?