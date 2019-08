Líder KDH Hlina hovoril o možnej povolebnej spolupráci s PS-Spolu

Hlina bude s Beblavým a Trubanom rokovať prvýkrát v piatok.

7. aug 2019 o 13:51 SITA

BRATISLAVA. Stretnutia lídrov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), hnutia Progresívne Slovensko (PS) a strany Spolu - občianska demokracia by mohli viesť k dohode o povolebnej spolupráci.

Povedal to na stredajšej tlačovej besede predseda KDH Alojz Hlina v súvislosti s tým, že v piatok trojicu lídrov čaká spoločné rokovanie.

Ako priblížil, Miroslava Beblavého (Spolu) a Michala Trubana (PS) bude informovať o svojich parametroch spolupráce a potom oznámia, ako rokovania dopadli.

„Zadeklarujeme naše priority, kolegovia zadefinujú svoje priority, po stretnutí budeme mať brífing a ja chcem veriť tomu a som pozitívny, že to nebude posledné stretnutie," povedal dnes Hlina s tým, že to bude prvé stretnutie, ktoré bude hovoriť o tom, či sú alebo nie sú schopní nájsť nejaké prieniky na povolebnú spoluprácu.

„Mám pocit, že to ide dobrým smerom, že to nebude posledné stretnutie," uviedol Hlina. Je si však vedomý, že ich svety sú dosť rozdielne. Preto to môže istý čas trvať, kým bude finálna dohoda.

„Ale chcem veriť, že SR má na to, aby tú vládli ľudia, ktorí rozoznajú DPH od HDP, rozumejú tomu, ako funguje demokracia a svoju politickú agendu nemajú postavenú na nenávisti," podotkol.

„Na konci môže byť dohoda o povolebnej spolupráci," uzavrel predseda kresťanských demokratov.

Koalícia Progresívne Slovensko/Spolu 10. júla podpísala dohodu o predvolebnej spolupráci s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH). Informovali o tom predstavitelia všetkých troch strán. Lídri Alojz Hlina (KDH), Miroslav Beblavý (Spolu) aj Michal Truban (PS) sa zhodli, že má zmysel rokovať o spolupráci pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, do ktorých zostáva osem mesiacov. Podľa Beblavého treba Slovensko posunúť vpred. Spoločne chcú riešiť problémy v školstve či zdravotníctve.

V dohode sa zaväzujú, že na seba nebudú v kampani útočiť a že budú viesť konštruktívny dialóg s cieľom nájsť programové prieniky. Nevylúčili, že k dohode môžu pristúpiť aj iné opozičné strany.

Šéf Progresívneho Slovenska Michal Truban doplnil, že stará generácia vládnucich politikov sa konfliktmi snaží rozdeľovať ľudí, aby im zakryli oči pred korupciou a oni sa udržali pri moci.

Predseda KDH Alojz Hlina považuje hodnotové rozdiely za prirodzené a prekonateľné dialógom. Túto dohodu preto považuje za to minimum, čo sú povinní urobiť pre zmiernenie napätia na Slovensku.